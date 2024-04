Emiliano Aguilar comparte a sus ídolos musicales y no menciona a Pepe Aguilar, ¿siguen peleados?

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar IG/emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar rompió el silencio y se sinceró sobre la situación que enfrenta con su padre Pepe Aguilar, fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas la forma en la que el joven dijo algunas cosas sobre la relación que tiene con su famoso papá, pero no fue lo único que platicó y que dejó sorprendidos a sus seguidores.

El hijo mayor de Pepe Aguilar está empezando una carrera dentro de la música, pero a diferencia de su famosa familia, él lo hace en el rap y hip hop, por lo que ha desatado un sinfín de críticas y observaciones respecto a las razones por las que no está cerca de sus hermanos y de las costumbres musicales de su dinastía.

¿Emiliano Aguilar no considera ídolo a su papá?

Una de las recientes cosas que llamaron la atención respecto a la relación de padre e hijo entre Emiliano y Pepe Aguilar, fue que el chico compartió la lista de artistas que lo inspiran musicalmente y los seguidores notaron que no escribió el nombre de su papá, pero si el de su abuelo Antonio Aguilar.

En la lista de artistas que inspiran musicalmente a Emiliano se encuentran: Eminem, Lil Wayne, Notorios Bic, Pink Floyd, Kodigo 36, Cartel de Santa, La real 821, Kanye West, Psycho Realm, Young Thug, Black Sabbath, Wu-Tang, Los Cadetes de Linares, Los Tucanes de Tijuana y Don Antonio Aguilar, según se puede leer.

¿Pepe Aguilar apoya la carrera de su hijo Emiliano?

Otra de las cosas que se saben sobre la carrera que empieza Emiliano Aguilar es que no está respaldada por Pepe Aguilar, pero lo que el joven explicó que no es porque su papá no quiera ayudarlo, sino porque es algo que prefirió hacer solo, aunque se sabe que si cuenta con el apoyo de su madre Carmen Treviño y de su padrastro.