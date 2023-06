FOTO | Emiliano Aguilar explica la razón por la que no ha salido su canción de hip-hop ¿está involucrado Pepe Aguilar?

Hace unas semanas Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar fue quien dio a conocer que preparaba todo para su debut musical, pero lejos de hacerlo en el regional mexicano como su padre y hermanos Leonardo y Ángela, él está trabajando en otros sonidos como lo son el rap y el hip hop.

En su cuenta oficial en Instagram en donde aparece como @emiliano_aguilar.t subió una fotografía en la que explicó la razón por la que no ha compartido la canción que está preparando y de la que ya ha dado a conocer algunos adelantos en su perfil, en la imagen detalla que está comprometido por que todo salga de lo mejor posible.

“Una disculpa por tardarme en el lanzamiento de la rola. Si fuera por mí ya la hubieran escuchado desde hace tiempo. Estoy en eso, haciendo todo lo que puedo para que se escuche lo mejor posible para ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo y ojalá les guste”, son las palabras que escribió Emiliano.

El mensaje a sus seguidores. IG/emiliano_aguilar.t

En los comentarios de las publicaciones todos los que dejaron alguna opinión expresaron que están ansiosos por conocer el resultado final y que confían en que será una gran pieza, pues conocen el talento de la estrella que busca un lugar en la industria lejos del apoyo que puede recibir de su importante familia.

¿Pepe Aguilar no ayuda a su hijo Emiliano?

El primogénito de Pepe Aguilar es fruto del extinto amor de su primer matrimonio con Carmen Trevino, y aunque ahora la pareja ya no comparte su vida juntos, se pensaba había una buena relación con el joven, aunque recientemente fue Emiliano quien dio a conocer que el charro no está involucrado en lo que está por dar a conocer para el inicio de su carrera.

En una entrevista con el programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca” puntualizaron en que es su padrastro quien está al tanto de los pormenores de su vida como artista y que le da un gran apoyo para que todo salga a la perfección, tal y como desea darle a la gente que está a la expectativa de todo lo que viene en su vida profesional.

“Él (su padre Pepe Aguilar) no sabe nada de lo que estoy rapeando y de lo que estoy haciendo, la persona que me está ayudando es mi padrastro, Adrián Arce, me ha echado un apoyo increíble”, dijo el cantante.