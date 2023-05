VIDEO | Emiliano Aguilar confiesa que quien apoya su carrera en el rap es su padrastro y no su papá Pepe Aguilar

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos, Emiliano es el mayor y fruto de su primer matrimonio con Carmen Treviño, y con Aneliz Álvarez su segunda esposa tuvo tres más; Aneliz, Leonardo y Ángela, hasta hace un mes se pensaba que solo los dos más chicos se dedicaban a la música al igual que su padre y abuelos, pero recientemente el más grande dio una sorpresa.

Emiliano Aguilar se dijo interesado por seguir los lazos artísticos de su dinastía, aunque optó por otro género alejado del regional mexicano, lo que la estrella de 30 años hace frente al micrófono es rap y hip hop, pues según argumentó es algo que le apasiona y siente que a su estilo y voz le va mejor que otras cosas.

En una entrevista para el programa “El Gordo y la Flaca”, Emiliano contó varios secretos que tienen que ver con su proyecto, lo primero que aseguró es que su padre Pepe Aguilar no está involucrado en lo que viene y quien lo está ayudando es su padrastro, a quien le agradece por todo lo que ha hecho por él.

“Él (su padre Pepe Aguilar) no sabe nada de lo que estoy rapeando y de lo que estoy haciendo, la persona que me está ayudando es mi padrastro, Adrián Arce, me ha echado un apoyo increíble”, dijo el cantante.