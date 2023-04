Desconocía Pepe Aguilar que su hijo Emiliano estaba rapeando

Luego de que Emiliano Aguilar subiera a sus redes sociales que está haciendo música de rap, su padre Pepe Aguilar se mostró sorprendido y dijo que no tenía la menor idea de que su hijo estaba rapeando.

“No tengo la menor idea, es igual de sorpresa para ti, que para mi, me recuerda como cuando yo empecé mi carrera, no tanto por el rock sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra cosa que mucha gente cree que mi papá me llevó de la mano y me empujó Hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni que estaba haciendo yo, yo le llegaba con la música y le decía que opinas de esto, si te gusta o no te gusta, igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, con Ángela y Leonardo he trabajado un poco más porque empecé desde muy pequeños con ellos, pero ahora que Emiliano esta rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabia que estaba rapeando” Pepe Aguilar // cantante

Respecto a su etapa como abuelo, señaló que aún no la empieza a vivir ya que no conoce a su nieta.

“Todavía no la empiezo a vivir, no conozco a la Chavita físicamente tengo fotos de ella” Pepe Aguilar // cantante

Antes de presentarse en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Pepe Aguilar dijo que siempre está renovando su espectáculo de Jaripeo sin fronteras e incluso piensa en regresar a sus inicios cuando invitaba a más artistas, por lo que no descartó invitar a quienes están haciendo música mexicana distinta como los corridos alterados que han tenido mucho éxito a nivel global y dijo que no se ve haciendo alguna colaboración con este tipo de artistas como Peso Pluma o Natael Cano.

"Peso pluma aunque me guste porque si me gustan dos que tres rolas de él y la nueva canción que saco Nodal esta buenísima la cumbia esta, esta buenísima, por ejemplo una onda así si me veo cantando, yo he escrito cumbias pero ya una onda sirreña o tumbada para mi , no ha todo mundo le queda"

Respecto a si cambio de opinión respecto a este tipo de género musical luego de la polémica que tuvo con Natael Cano indicó que eso ya pasó.

“Dije un tipo de música y cuando dije hay mucha música pinché el pensó que estaba hablando de él , pero no, es como si yo digo hay muchos periodistas pinches o muchos artistas pinches y yo digo porque me dices eso ,pues yo me estoy poniendo el saco”

Respecto a la relación de la prensa con los artistas actualmente señaló que es un tema interesante.

“A poco no sintieron en su estomago ahorita que dije la prensa pinché , ah cabron y este wey porque dice eso, si nosotros somos aca, pero yo no le estaba diciendo pinches a ustedes, es cuestión de manejar la información, ustedes me enseñaron, que como la veo, la veo interesante pero el que se ríe se lleva”

Por otro lado dijo que los fans que exigen que haya buenos artistas también deben ser buenos fans.

“No nada más es porque yo te compro tus discos, yo te doy de comer, no esperare no haz entendido nada, no porque compres mis discos me das de comer , es un intercambio”

Pepe Aguilar se presentó en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en donde hizo un recorrido musical por sus éxitos como “me estoy acostumbrando a ti”, “perdóname”,” mi credo”, entre otras.

