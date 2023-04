Aún no se concreta colaboración entre Bronco y el Grupo Firme

Aún no se ha concretado la colaboración entre grupo Bronco y Firme.

Lupe Esparza no descartó que la colaboración sea con el tema “Zapatos de Tacón “

Aplaudió el éxito que está teniendo Peso Pluma.

Respecto a los videos que comenzaron a revivir del programa “Siempre en domingo” en donde Raúl Velasco los llamo feos, Lupe Esparza así reaccionó.

“Tú te imaginas en tiempos para atrás, el ser cantante de un grupo significaba que tenías que ser muy guapo y yo creo que vino Lupe Esparza y rompió con el reglamento, porque aun así hemos llegado, me siento muy querido por la gente y ese tipo de comentarios no me quitan el tiempo ni me preocupa el pensamiento, en su momento lo que queríamos nosotros es que alguien nos escuchara, comentaba yo en aquel tiempo tenemos siempre en domingo faltaban como seis meses y yo ya estaba nervioso, increíble el Señor Velasco y que se me olvida la letra de la canción, porque realmente ese programa era muy imponente y yo creo que lo mejor que ha pasado dentro de la música por muchos años”