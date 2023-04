Futuras colaboraciones de Pancho Barraza serán con sus hijos

El cantante Pancho Barraza compartió que las futuras colaboraciones que tendrá serán las que está haciendo con sus hijos.

Antes de salir al redondel del palenque de la Feria Nacional de San Marcos para su presentación, Pancho Barraza indicó que tiene como proyecto de vida hacer un año de gira con sus tres hijos y después dejarlos que caminen solos por el mundo de la música, aprovecho para enviar un mensaje a su hijo Francisco.

“Lo traigo de la cola y publíquenlo, que lo traigo de la cola, porque me traiga música, si no tengo música de él no podemos hacer nada, entonces mándale mensaje directo, tu papá está esperando que le mandes música para poder crear un proyecto, yo tengo un proyecto en vida, la idea de hacer un año nadamas de gira con mis hijos, con los tres y ya después que cada quien agarre su rumbo, pero ocupo música si no me dan música no tengo nada que entregar a la gente”