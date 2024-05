Pepe Aguilar revela que Ángela Aguilar llegó a llorar por el hate que recibió en redes sociales: VIDEO

El nombre de Ángela Aguilar es uno de los mas sonados en la actualidad. Su talento y belleza han hecho que la joven hija de Pepe Aguilar se robara el corazón de millones de personas en México y el algunas otras partes del mundo. Pero la fama no siembre trae consigo cosas positivas, la cantante de 20 años ha tenido que aprender rápido a lidiar con el hate. Su padre revela que ha llorado por las duras críticas que le han realizado en redes sociales.

Pepe Aguilar fue el invitado de esta semana al canal de Yordi Rosado. Durante la entrevista contó algunos detalles sobre su vida, su nueva gira y algunos otros detalles que lo llevaron a ser quien es dentro de la música mexicana. Uno de los temas que llamó más la atención fue cuando confirmó que tuvo que enseñarle a su pequeña de 20 años a lidiar con el hate. La llegó a ver llorando por las críticas en internet.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar cautivó las redes sociales con una canción para las flores, ¿se la dedicó a su abuela?: VIDEO

Majo Aguilar sorprende a Gil Cerezo con unas flores de "El Patrón" en pleno lanzamiento de “Carnita asada”

Pepe le contó a Yordi como le enseñó a Ángela a lidiar con el hate (IG: yordirosadooficial)

El consejo que le dio Pepe Aguilar a Ángela para lidiar con el hate

Pepe tuvo la fortuna de que su hija heredara las ganas de triunfar en la industria musical, así como su talento y carisma. Pero la fama viene cargada de cosas positivas y negativas. En el caso de Ángela tuvo que comenzar a tratar con temas de hate en redes sociales desde muy pequeña, para ser precisos desde los 18 años. Su papá tuvo que ver como sufría con esos temas y la forma en la que le ayudaba a que no le afectaran.

"En ese sentido, de ver a tu hijo sufriendo te sientes mal porque una chavita de 18 años, que fue cuando empezó el hate, por su puesto que le va a llegar lo que le digan los demás en redes (...) yo como lidio con ello, tratando de apoyarla y con un poco de más experiencia decirle: 'haz buena música, habla con música, dedícate a hacer buena música y no a hacerte buena a defenderte en las redes, vuélvete mejor artista'", dijo Pepe en la entrevista con Yordi.

Pepe le enseñó a su hija que el hate se elimina con buena música (IG: angela_aguilar_)

Ángela lloró por le hate

El intérprete de 'Por mujeres como tú' le reveló a Rosado que vio como su hija lloraba por los comentarios que le pusieron en redes sociales. Fue en ese momento que se dio cuenta que no lo que le ponían en internet no le daba igual a la cantante de 20 años. Pepe dijo que su hija se hacía la que le daba igual, pero en realidad si le estaban afectando los comentarios que veía en sus publicaciones.

"Una vez, y eso hace poquito (la vi llorar), se hacía la que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta que no", dijo Aguilar para después dejar claro que Ángela debe aprender a tomar las críticas de quien vienen. Otro punto que le queda por aprender Ángela es el de que le den igual las críticas de las personas que no conocen, ya que en efecto, no saben quien las escribe.