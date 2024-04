Lesslie Polinesia: aseguran que su novio, Kundavi, le fue infiel

La mañana de este jueves 18 de abril la creadora de contenido, Lesslie Polinesia se convirtió en tendencia en redes sociales después de que trascendiera que su novio y padre de su hija, Kundavi, le fue infiel con su expareja sentimental, provocando el enojo de los internautas.

A pesar de que hasta el momento no existe nada oficial, cientos de usuarios en redes sociales se encargaron de expresar su enojo ante el rumor de una infidelidad contra Lesslie Polinesia, una de las influencers más queridas en nuestro país y quien hace unos meses debutó como mamá.

Los fans se lanzaron contra su pareja. Foto: Especial

¿Engañaron a Lesslie Polinesia?

En las últimas horas el nombre de Lesslie Polinesia apareció en las principales búsquedas de internet tras el rumor de la supuesta infidelidad de su pareja, Kundavi, quien se habría relacionado sentimentalmente con una de sus exparejas sentimentales.

En redes sociales una usuaria identificada como Karina Avendaño aseguró que Kundavi le fue infiel a Lesslie Polinesia con su expareja sentimental. La joven contó que trabajaba en el restaurante de él y ha sido testigo de sus infidelidades hacía la creadora de contenido.

En este sentido la internauta relató que Kundavi siempre ha engañado a Lesslie Polinesia con su expareja sentimental. Aseguró que el negocio de comida de él todos los saben, pero prefieren no decir nada sobre este tema. Confesó que no tiene pruebas pues no les permiten tener celular en horas de trabajo.

Fans reaccionan a la supuesta infidelidad

Después de que la grabación se volviera viral usuarios en redes sociales expresaron su enojo contra Kundavi, incluso recordaron que Lesslie Polinesia tuvo una polémica actitud durante su entrevista con Yordi Rosado, quien le preguntó por su relación sentimental.

En aquella ocasión, Yordi Rosado le preguntó a Lesslie Polinesia sobre su vida amorosa, pero la creadora de contenido prefirió no hablar sobre ese tema. Los internautas creen que se debe a la infidelidad que sufrió por parte de su novio y padre de su hija.

Así reaccionaron los fans. Foto: Especial

Cabe señalar que hasta el momento ni Lesslie Polinesia ni Kundavi se han pronunciado sobre el rumor que los coloca en una importante crisis. Se espera que en las siguientes horas desmientan o confirman el rumor que circula en redes sociales.