Lesslie Polinesia revela que su hija Alquimia estuvo intubada tras nacer prematura: "fue muy fuerte para mí"

A unos meses de haberse convertido en madre, Lesslie Polinesia habló de la difícil situación que vivió con su hija cuando nació debido a que fue una bebé prematura. La influencer reveló que su pequeña tuvo algunas complicaciones de salud, motivo por el cual tuvo que estar hospitalizada al momento de nacer.

La bebé de Lesslie logró superar los problemas de salud que tuvo y actualmente se encuentra sana, sin embargo, también contó que su primogénita es más pequeña debido a que no llegó hasta los 9 meses de gestación, sino a los 7. También dio algunos detalles de los días que tuvo que permanecer internada para que su hija no naciera antes.

En entrevista con Yordi Rosado, Lesslie Polinesia habló de su nueva faceta como madre, proceso que fue una etapa muy sorpresiva para ella debido a que fue un embarazo inesperado, pero también porque ella y su bebé tuvieron complicaciones de salud y tuvo que nacer antes de tiempo.

“Tuve una infección urinaria que me mandó al hospital y me quedé 20 días internada, conectada todo el tiempo a suero, antibióticos. El doctor me dijo que no podía esperar a que llegara a las 40 semanas porque ya la bebé estaba infectada porque estaba abierta la bolsa y yo tenía una infección. Me dicen que va a salir en la semana 34 o 35”, relató.