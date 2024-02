¿Qué grave enfermedad tiene el bebé de Lesslie Polinesia? La influencer revela detalles del estado de salud y por qué sigue en el hospital

Lesslie Polinesia ha compartido con sus seguidores cada detalle de su embarazo, aunque no todo ha sido fácil para la influencer ya que en diciembre pasado fue hospitalizada de emergencia por complicaciones que pusieron en riesgo la vida de su primogénita. Tras varias semanas la creadora de contenido fue dada de alta, aunque su bebé permanece bajo cuidado médico en el nosocomio, por lo que no evitó romper en llanto.

Lesslie Polinesia sale del hospital sin su bebé

A través de un video compartido en su canal de YouTube, la menor de "Los Polinesios" mostró el momento en el que fue dada de alta del hospital tras la cesárea a la que la sometieron de emergencia para dar a luz a su bebé. Aunque no pudo contener las lágrimas debido a que la pequeña permanece hospitalizada y sólo podrá estar junto a ella en horarios establecidos para su visita, momentos en los que, relató, puede ver a la bebé un poco más alterada.

Bebé de Lesslie Polinesia permanece hospitalizada. Foto: Captura de pantalla YT @LosPolinesios

“Mi bebé… Se siente muy fuerte”, dijo la influencer al reunirse con su familia, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo. Además, reveló que ahora estará separada de sus hermanos con la intención de crear una familia con su hija y su pareja, por lo que revelaron detalles del lugar donde vivirá desde ahora.

¿Qué enfermedad tiene la bebé de Lesslie Polinesia?

En uno de sus clips previos, la creadora de contenido relató que su bebé permanecerá bajo cuidado médico durante un tiempo debido a que fue prematura. Aunque no han dado más detalles sobre su estado de salud, las muestras de afecto no se hicieron esperar para Lesslie que se mostró afectada por la abandonar el lugar sin la compañía de su bebé asegurando que "no era como lo esperaba" ya que soñaba llevarla con ella a su hogar.

De acuerdo con lo revelado por los influencers la bebé de Lesslie Polinesia nació el pasado 27 de diciembre cerca de las 10:00 de la noche. Sobre las complicaciones que la llevaron al hospital, explicó: "Mi ginecólogo hizo todo lo posible por controlar las contracciones para evitar que la bebé naciera en la semana 30 (…) La bolsa de la bebé está rota, y debemos cuidar que no se infecte, ya que eso la protege de infecciones y bacterias. Si entra una infección, no podrán sacarla y tendrán que inducir el parto”.