VIDEO: Eduardo Yáñez revela maltratos a su mamá, confiesa que su mejor amigo la tenía encerrada y no le daba de comer

Eduardo Yáñez ha sido blanco de controversia en más de una ocasión por su temperamento, sin embargo, la actitud que tenía con su madre, María Eugenia Luévano, era completamente diferente y no dudaba en expresar el profundo amor que tenía hacia ella. Por ello, no dudó en defenderla de los maltratos que habría sufrido a manos de sus cuidadores quienes, de acuerdo con el actor, le robaron el dinero que le enviaba y la dejaban sin comer ocasionando daños graves a su salud.

Eduardo Yáñez habla de los maltratos a su madre

La madre del actor falleció en febrero de 2020, pero años antes de su pérdida Eduardo Yáñez comenzó un proceso legal contra las personas que se encargaban de sus cuidados por presunto maltrato físico y tortura psicológica. Y es que, de acuerdo con el histrión, la pareja habría estado robando el dinero que éste le enviaba para cubrir sus gastos y la mantenían en mal estado bajo maltrato.

Eduardo Yáñez demandó a los excuidadores de su madre por presunto maltrato físico. Foto: IG @eduardoyanezofc

"Ya no daba el dinero para que cuidaran a mi mamá, nada más les daba una cantidad y él se quedaba con otro. Los que recibían el dinero ya no se lo daban a mi mamá, se lo gastaban ellos y a ella le daban una concha y un café todo el día, y la tenían encerrada en un cuarto. Todo esto Arturo lo sabía y nunca me lo dijo", relató Yáñez en entrevista con Shanik Berman donde detalló que en un intento por escapar su madre se fracturó el brazo, pero los doctores tuvieron que amputarlo debido a lo descalcificada que estaba por falta de alimentación.

Actor envía fuerte advertencia

Todo indica que el proceso legal continúa, pues el actor no dudó en lanzar una fuerte advertencia a quien fuera su mejor amigo y asistente, Arturo Ramírez, ya que fue él quien supuestamente recibía el dinero y se encargaba de entregarlo a la pareja que estaba a cargo de los cuidados de su madre: "Acuérdate, cabr**, porque voy a ir por ti y no me voy a cansar hasta que te meta a la cárcel, aunque me muera por eso".

"Este es un caso que la justicia en este país todavía no me lo arregla porque está implicado ahí un departamento que yo compré, es mío, que de Ernesto Alonso. Yo se lo compré a él, ella puede decir lo que ella quiera, pero ella sabe que yo compré ese departamento, es mío y punto. Yo tengo la posesión y no me lo acaban de dar porque sigue el pleito con esta persona", añadió el actor sobre el proceso legal.