Eduardo Yáñez habla de la cachetada que le dio a un reportero: “No tengo por qué hacerme el chistosito”

Eduardo Yáñez recordó la cachetada que le dio a un reportero hace siete años, un incidente que marcó su carrera y por el que aún es protagonista de memes en redes sociales. El actor, de 63 años, señaló que amigos y colegas apoyaron su reacción en aquel momento, pero ahora desea que ese episodio quede atrás ya que sigue causando impacto en su trayectoria.

Eduardo Yáñez recuerda cachetada a reportero

En entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, Eduardo Yáñez señaló que aún guarda el video de la bofetada como “recuerdo”, aunque desea que sea olvidado: “No se lo mando a nadie, lo que quiero es que ya se olvide, por favor, porque además se encargaron de darle muchas interpretaciones”.

“Mucha gente me defendió: colegas, compañeros, actores y actrices, pero sí hay una cosa muy clara y es que yo no hablo de mi vida personal y menos permito que se le falta el respeto a mi familia. No tengo por qué hacerme el chistosito cuando yo no le hago eso a los demás”, dijo el actor sobre la agresión al reportero.

Agresiones de Eduardo Yáñez a reporteros

La agresión al reportero por la que Eduardo Yáñez aún es viral en redes sociales ocurrió en 2017 durante una alfombra roja. El periodista Paco Fuentes cuestionó al actor sobre su hijo, logrando que éste se molestará al instante y le diera una fuerte bofetada por la que el colaborador de “El Gordo y la Flaca” tomó acciones legales.

La segunda ocasión ocurrió en enero de 2021 durante un encuentro del histrión con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México. El reportero Gabo Cuebas de “Venga la Alegría” buscaba preguntarle sobre sus proyectos, pero la cercanía del micrófono le molestó a Yáñez y molesto lanzó un manotazo.

Durante una entrevista para “Miembros al aire”, Eduardo Yáñez dijo no estar arrepentido por las agresiones ya que no le gusta que lo cuestionen sobre su vida privada: “Como que agarraron la onda de que era fácil prenderme, pues lo quisieron hacer una vez más y volví a ver, no tan profundo, pero sí volví a caer (…) Estoy consciente de que no es la forma de reaccionar y no es lo correcto, pero arrepentirme jamás. Yo soy real y eso me salió del corazón”.