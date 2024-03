Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y conductores de "Hoy" rompen en llanto al anunciar la muerte de Nicandro Díaz

La mañana de este lunes el mundo de la farándula se detuvo para desearle descanso eterno a Nicandro Díaz. El productor de telenovelas perdió la vida este 18 de marzo tras sufrir un accidente. Durante el matutino de Televisa se confirmó el deceso y se recordó con mucho cariño al productor de "Destilando amor" y otros grandes éxitos de la televisión mexicana.

Entre los mensajes de cariño para el productor de 60 años se encuentran personalidades como Erika Buenfil, Eduardo Yáñez y los conductores de "Hoy" que lo despiden entre lágrimas y el recuerdo de los buenos momentos que vivieron junto a Nicandro Díaz González a lo largo de su carrera en la pantalla chica.

La actriz realizó muchos proyectos de la mano de Diaz González por lo que al entrar, vía telefónica, al matutino, no dudó en mostrar sus sentimientos. Erika confirmó estar destrozada por lo que estaba ocurriendo para después recordar con mucho cariño todo lo vivido con el productor.

"Estoy destrozada. No puedo creer lo que está pasando. Es una tristeza. Lo lamento muchísimo. Yo trabajé con él en cosas muy importantes para mi carrera. Mi contacto con él siempre fue muy bueno... Me duele en el alma. Me duele en el corazón. Es horrible, horrible", dijo Buenfil mientras se comenzaba a cortar la voz por el sentimiento.