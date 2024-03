Andrea Legarreta recuerda que Nicandro Díaz fue el primer productor que confió en ella como actriz con "Carrusel"

Esta mañana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Nicandro Díaz a los 60 años y quien fue y será una de las figuras más queridas de Televisa, ya que además de productor de famosas telenovelas, se convirtió en un gran amigo para las distintas figuras del mundo del espectáculo. Fue durante la transmisión del matutino "Hoy" donde se dio a conocer la triste noticia de su muerte, pues hasta esta mañana se pedían donadores de sangre para atenderlo luego de sufrir un accidente en Cozumel.

Al dar la noticia los conductores del matutino rompieron en llanto por el dolor que les deja esta pérdida y aunque entrevistaron a algunos famosos como Erika Buenfil o Eduardo Yáñez, fue Andrea Legarreta, la conductora estelar del matutino de Televisa quien no pudo evitar recordar lo mucho que Nicandro Díaz significó para ella. De acuerdo con las declaraciones de la también actriz, él fue el primero en confiar en su talento para llegar a las telenovelas y además la apoyó cuando ella y Erik Rubín perdieron a su primer bebé.

Mientras ella y sus compañeros recordaban al productor, la ex de Erik Rubín contó algunos de los momentos más personales que tuvo con Nicandro Díaz, quien fue el primer productor que confió en ella como actriz y la llevó al estrellato con "Carrusel", algo que le agradeció ya que marcó un antes y un después en su carrera. Es importante recordar que con este debut, la hoy mamá de Mía y Nina sólo tenía 17 años.

Luego de revelar este momento, Andrea Legarreta también contó que además de productor, el hoy fallecido a los 60 años fue un gran amigo tanto para ella como para el resto de sus compañeros. Sobre ello, también confesó que antes de tener a sus hijas, sufrió una pérdida natural de un bebé y fue entonces cuando Díaz González la apoyó:

"Cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: 'te vamos a esperar'. Porque fue durante la grabación de Vivan los niños. Estoy muy agradecida y sí quiero expresarlo porque el ser agradecidos es lo más importante y él lo único que me dio a mí son motivos para agradecerle, agradecerle que creyó en mí, el gran jefe que fue conmigo, el cómo me apoyó y hasta la fecha la amistad que nos unía estaba en todos los momentos", dijo.