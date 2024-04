Eduardo Yáñez descarta reconciliación con su hijo: "lo amé mucho y extraño momentos con él"

Eduardo Yáñez ha roto el silencio acerca de su hijo, pues cabe recordar que Eduardo Yáñez Medina, hijo del actor y Norma García, nació como fruto del amor de esa relación en el ya lejano 1987. Sin embargo, desde hace ya unos años, el actor Eduardo Yánez y su hijo no se hablan.

Esto debido a que tras divorciarse, acordaron que Norma García tendría la custodia del infante; sin embargo, el entonces niño decidió irse a vivir con su papá a los 15 años, ahí fue el que sería su mayor, según el actor, pues dio todo para su hijo y lo convirtió en un Jr.

Ahora, en una entrevista para Matilde Obregón, el reconocido actor rompió el silencio acerca de la relación actual con su hijo de 32 años, pues asegura que no le habla y tampoco conoce a su nieto, por lo que ve lejos una reconciliación.

“Es triste decirlo, pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, cuando sus acciones son completamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices, ahí muere”, mencionó Yánez.

Pues afirma que él, a pesar de darlo todo por su hijo, dejó de intentar entablar una relación sana con él, pues menciona que su hijo realmente accionaba en contra de él todo el tiempo, situación que cansó al actor.

“Lo amé mucho, mientras yo lo crie. Era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo. Vivíamos juntos… Pero al tiempo yo me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento”, sentenció Yánez.

Sin embargo, Yánez no evitó ocultar su dolor por la situación a pesar de todo, pues afirmó extrañarlo a él y los momentos que vivían como padre e hijo, pues afirmó que era su mejor amigo.

“Lo extraño mucho. ¿Sabes que extraño?, cuando veo compañeros y me presentan a sus hijos, de no poder decir: Este es mi hijo y logró esto y esto. No es mi caso”, agrego Eduardo Yánez.