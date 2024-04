Víctor García de La Academia reaparece y fans lo elogian por verse mucho más joven a los 48 años

Era el año 2002 cuando se estaba estrenando uno de los reality shows de música más prometedores de Latinoamérica. 14 jóvenes de toda la República Mexicana competían en La Academia por ser el o la nueva artista sensación del país. En la primera emisión del programa de TV Azteca, destacaron casi todos los nuevos talentos y muchos de ellos además de tener una gran capacidad vocal eran muy carismáticos, y así fue como se ganaron a su público para llegar hasta la final.

Entre ellos sobresalió el nombre de Víctor García, un joven de 27 años originario de Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas, quien además de ser una de las mejores voces de regional mexicano que integraban la primera generación de La Academia, sobresalía por tener un enorme carisma que conectó inmediatamente con el público mexicano.

Seguir leyendo:

Yuridia: esta es la actuación musical más icónica y recordada de la famosa en La Academia

"Que digan lo que quieran": Yahir responde al supuesto romance con Carlos Rivera

La primera generación estivo llena de talento | Foto: Foto: X @Somos1G

Reaparece Víctor García y lo elogian por verse mucho más joven a sus 48 años

Aunque el talento de Víctor García era innegable y el cariño del público no tenía límites, quedó en segundo lugar en el reality show, sin embargo, después de ser expulsado del programa no abandonó su carrera y años más tarde continuó en la escena musical. Actualmente sus presentaciones son más esporádicas que en el pasado, tenía un tiempo que el cantante no aparecía en un escenario pero recientemente lo hizo y dejó con la boca abierta a sus fans.

El cantante fue captado durante un ensayo para el show "Cumbia Machine Tour", espectáculo del que formará parte. Víctor estaba interpretando una de las canciones más populares de su carrera "Otra vez", pero lo que llamó la atención después de que se viralizara el clip en redes sociales fue su asombroso aspecto, pues aseguran que se e mucho más joven de los años que tienen y que el tiempo no pasa por él, motivo por el cual lo llenaron de piropos y elogios.

Víctor García quedó en segundo lugar en La Academia | Foto: Instagram @luishgo

¿Quién ganó la primera generación de La Academia?

A pesar de que Víctor era uno de los participantes más queridos y talentosos no ganó, el premio se lo llevó Myriam Montemayor. La primera generación estuvo llena de talento, el tercer lugar lo ocupó Miguel Ángel, pero otros interpretes se ganaron al público con sus propios medios después de salir del programa.

Muchos de ellos continuaron su carrera en la música mientras que otros como Víctor también incursionaron en la actuación | Foto: Instagram @victorgmusicaof

De la primera generación de La Academia salieron otros talentosos cantantes como Yahir, Toñita, Nadia, Estrella y Raúl Sandoval. Muchos de ellos continuaron su carrera en la música mientras que otros como Víctor también incursionaron en la actuación.