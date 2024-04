Yuridia es para muchos la mejor voz de México, las últimas canciones que dio a conocer en su disco dedicado al regional mexicano sorprendieron al mundo, ya que siempre se había caracterizado por cantar temas pop, pero esta vez la celebridad confirmó que su talento va mucho más allá.

Se sabe que las primeras apariciones de Yuridia y con las que alcanzó la fama fueron en La Academia, el reality show de talentos en donde participó y conquistó a la audiencia con su personalidad, pero sobre todo con la manera en la que cantaba e interpretaba cada pieza que le asignaban sus profesores

Yuridia: esta es la actuación musical más icónica y recordada de la famosa en La Academia

¿Cuál es la mejor canción de Yuridia en La Academia?

En redes sociales y plataformas de Internet existen diversos videos de las presentaciones de Yuridia en la cuarta generación de La Academia, pero sin duda una de las que más aplauden los internautas es cuando cantó la versión en español de “Angels”, la celebridad cautivó a los críticos con su potencia y a la fecha es una de las actuaciones que más reconocimientos le han brindado, tanto que no puede faltar en sus conciertos.

Yuridia tienen una voz muy privilegiada. Capturadepantalla IG/yuridiaflowers

¿En qué lugar quedó Yuridia en La Academia?

Yuridia siempre fue una de las cantantes favoritas del público espectador de La Academia, el amor que le tienen le funcionó para que aunado con su gran talento se convirtiera en el segundo lugar de la contienda, cabe recordar que esta noticia no fue del agrado de millones de espectadores, quien pedían el primer lugar para ella y no para Erasmo Catarino.

Aunque Yuridia no fue la ganadora de La Academia es en la actualidad una de las estrellas más famosas de la música, logro que no todos pueden presumir, pues hay otros exalumnos que no continuaron su camino en los escenarios y que se decidieron por otras profesiones.