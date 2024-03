VIDEO: él es el padre de Yuridia, además de componer canciones tiene una bella voz que heredó a su hija

Yuridia heredó su talento para cantar y su pasión por la música de sus padres, Genaro Gaxiola y Olimpia Flores, dos talentosos cantantes y compositores que a la fecha continúan con su carrera dentro del medio y acompañan a su hija en su gran éxito como una de las mejores voces de México.

Genaro Gaxiola, padre de Yuridia es uno de los que está presente en la carrera de la estrella, ya que además de formar parte de su familia, también integra su equipo de colaboradores pues ha compuesto algunas de las canciones que ahora la exacadémica presume en sus discos.

Sigue leyendo:

VIDEO: así canta la mamá de Yuridia y ahora sabes de quién heredó su hermosa y poderosa voz

El hermano de Yuridia que podría seguir sus pasos en la música gracias a su gran voz y talento: VIDEO

Yuridia junto a su padre Genaro Gaxiola. yuritaababy

¿Quién es el papá de Yuridia?

Genaro Gaxiola es el padre de Yuridia, pero también es un artista originario de Hermosillo, Sonora, desde hace tiempo se encuentra dentro del medio de la música ya que a través de sus composiciones ha logrado darse a conocer a nivel nacional e internacional

Recientemente participó como coautor junto a Edén Muñoz en la canción “Llévate” integrada por su hija y por Los Dos Carnales, tema que forma parte del disco “Pa’ luego es tarde” en el que Yuridia muestra sus dotes como cantante de regional mexicano y con el que ya ha ganado varios premios.

La polémica entre Yuridia y su padre

Hay que destacar que no todo es color de rosa en la familia de Yuridia, por otra parte, también se sabe que los famosos tuvieron un altercado hace varios años cuando se dijo que Genaro Gaxiola, quien fue el encargado de la carrera de la famosa, la engañó y se quedó con algunas de sus ganancias.

El supuesto problema no trascendió y ahora padre e hija sostienen una buena relación, pero se sabe que ya no es Genaro Gaxiola quien lleva la carrera de la intérprete de “Amigos no por favor” sino Matías Aranda, esposo de la cantante y uno de sus coristas.