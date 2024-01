¿Ya no deja la música? Yuridia ofrece “taller” de inglés en TikTok: VIDEO

Yuridia es una de las mejores cantantes de México y también muy querida por el público, por lo que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Es en sus plataformas en las que la artista muestra su sentido del humor y también da algunas "lecciones", como por ejemplo lo hizo recientemente al dar un "taller" de inglés.

Hace unos días, la intérprete de "Qué Agonía" compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que dijo que a pesar de que nadie se lo pidió quería enseñarle algo a sus seguidores. "Vieran cuánta gente me pidió este video, no podrían ver a nadie, ¿por qué?, porque nadie me lo pidió. Nada más vengo a TikTok a dar este taller de inglés porque me quiero hacer la interesante", dijo.

Yuridia comenzó un "taller" de inglés TIkTok @yuritababy

Así son las clases de inglés de Yuridia

La cantante, de 37 años, destacó que estas "clases" eran solo para las personas que no hablaban inglés, pues quería saber si escuchaban la diferencia de algunas palabras, como: woman (mujer) y women (mujeres), man (hombre) y men (hombres). "Me da mucha curiosidad saber si logran escuchar la diferencia entre estas palabras porque suenan igual pero no son iguales".

Yuridia repidió muchas veces las palabras para que sus fans lograran escuchar la diferencia: "¿si se oye o no?. No sé oigan. (...) ¿Pero sí oyen la diferencia?", mencionó la cantante, para después decir cómo se decía el órgano reproductor masculino, y soltar una risa. Es así como la intérprete hizo reír a sus millones de seguidores en la plataforma.

La cantante se ha caracterizado por su sentido del humor IG @yuritaflowers

Los fans ríen con las locuras de Yuridia

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, e inmediatamente comentaron lo cómico que les parecía el video: "Ventana window puerta door, perro dog y mi ex también dog jajajajaj", "cuando yuridia ande aburrida escondanle el telefono", "Inicié mis lecciones de inglés con Tatiana, y las retomé con Yuridia", y "*si ustedes vieran,no verían a nadie , porque nadie me lo pidió*", son algunos de los cometarios que se pueden leer.