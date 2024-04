La Güera de las Estrellas tiene para ti las mejores predicciones por el eclipse solar, escúchalas EN VIVO

La Güera de las Estrellas nos acompaña en una nueva transmisión en vivo en la que no sólo nos dará el horóscopo y las predicciones para todos los signos del zodiaco, sino que también con motivo del lunes 8 de abril, nos dará datos curiosos sobre el efecto del eclipse solar y su relación con la astrología. Recuerda que se trata de un evento astronómico y astrológico que no ocurría desde 1991 y no volverá a verse hasta el año 2052.

Sigue EN VIVO las predicciones de La Güera de las Estrellas este 8 de abril

Este lunes la astróloga nos acompaña en una emisión especial que no te debes de perder por todos los rituales, consejos y otros consejos que te ayudarán a sobrevivir y enfrentar todos los cambios de energía que nos dejará el eclipse de Sol. ¡Así que no te la pierdas.

