"Me dicen sucia mexicana", Cardi B habla de su verdadera nacionalidad y pide que dejen de ofenderla

Cardi B llevó a cabo una transmisión en vivo en sus redes sociales y una de las cosas que contó a sus seguidores es que se siente ofendida cuando le dicen que tiene raíces mexicanas, esto porque son pocas las personas que realmente conocen su ascendencia por lo que le gustaría que ya no exista más confusión.

Hay que destacar que la rapera nació en Estados Unidos, sus familiares tienen ascendencia dominicana, pero por alguna razón a ella siempre la han confundido, así mismo mencionó que ya no quiere que eso pase pues la ofende que piensen que es mexicana, señaló durante su plática con los usuarios.

Sigue leyendo:

Cardi B con Kim Kardashian: la rapera debutó como modelo de lencería para Skims

La celebridad no está de acuerdo con que le digan "mexicana". captura de pantalla IG/Cardib

¿Cardi B es mexicana?

Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la cantante de rap Cardi B, dijo antes sus fans: "me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, aseguró la famosa durante un video que ahora ya es viral en todas las plataformas.

Otra de las cosas que mencionó es que, aunque son culturas que hablan el mismo idioma, no se parecen entre sí, ya que existen diversas diferencias en su manera de expresarse, en la comida y tradiciones por lo que ella si quiere ser relacionada con todo lo que tenga que ver con su país de Republica Dominicana y no con México, aunque se sabe que también tiene gusto por algunas estrellas de la música mexicana como lo son Ana Gabriel.

“La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”, puntualizó.

Recientemente participó con Shakira en una canción. captura de pantalla IG/Cardib

¿Cuál es la canción de Shakira con Cardi B?

Pero no todo es polémica en la carrera de Cardi B, ya que recientemente sumó un éxito más a su vida al colaborar con la famosa colombiana Shakira, la estrella musical dio a conocer el tema “Puntería” que se suma a la lista de sencillos que forman parte del nuevo disco de la barranquillera “Las mujeres ya no lloran”, el proyecto fue bien aceptado por los seguidores de ambas y ya suma millones de reproducciones.