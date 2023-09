Cardi B revela que es acechada por un fantasma, asegura que quiere tener intimidad con ella

Cardi B es una de las cantantes más polémicas de Hollywood y sus recientes declaraciones le suman una controversia más, pues relató a sus seguidores en Instagram que escucha ruidos exraños en su casa y señaló que podría tratarse de un fantasma. Añadió que esto sucede únicamente cuando está sola, por lo que cree que el espíritu está obsesionado y desea tener relaciones sexuales con ella.

Problemas ante las autoridades y peleas con el público en pleno concierto, son algunos de los escándalos que forman parte de la carrera de la intérprete de “Drip”, y en su vida personal no ha sido la excepción. Además del revelador baile que realizó en la fiesta de su pequeña hija, las extravagancias con las que se rodea la cantante también la han convertido en blanco de críticas a través de redes sociales.

Cardi B asegura que un fantasma quiere tener relaciones sexuales con ella. Foto: IG @iamcardib

Esta vez, durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Cardi B compartió con sus seguidores que en su casa de Los Ángeles escucha ruidos extraños, algo que no ocurre con sus residencias de Nueva York o Atlanta aunque esté sola. Sin embargo, personas cercanas a ella consideran que podría estarlo imaginando ya que es la única que ha sido testigo de estos extraños momentos.

Cardi B revela que un fantasma la acosa

En algunas entrevistas, Cardi B había revelado que en su residencia de Los Ángeles ocurrían cosas paranormales, algo que confirmaría con su reciente video en el que indicó que una presencia internaría tener intimidad con ella ya que es la única que escucha los murmullos y sonidos extraños.

“Me baño, salgo del baño y me tumbo en la cama. Y empiezo a oír como el sonido de una mosca. A ver, no he sido capaz de encontrar la maldita mosca. Entonces empiezo a oír este sonido en el pasillo, suena como si alguien estuviera hablando por teléfono. Llamo al guardia de seguridad para que le diga al otro guardia que está vigilando la casa fuera que entre para escuchar el sonido”, relató la cantante al mencionar que cuando el personal entra al lugar el sonido se detiene.

La también compositora indicó que esto sólo ocurre cuando no está acompañada de su esposo, el rapero Offset, por lo que, dijo, el espíritu estaría obsesionado y desea tener relaciones sexuales con ella: “En este punto, siento que si me voy a dormir, el pe*** fantasma me va a tocar con el dedo. Porque me desea, no hay duda”.

