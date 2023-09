VIDEO: Fantasma de Jenni Rivera se manifiesta en entrevista a sus hermanos

Durante las últimas horas el nombre de Jenni Rivera ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que se asegura que el fantasma de “La Gran Señora” se manifestó durante una reciente entrevista que le hicieron a sus hermanos, Juan y Rosie, quienes no daban crédito de lo ocurrido, por lo que, como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales en redes sociales y se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Esta escalofriante manifestación de “La Mariposa de Barrio” ocurrió cuando sus hermanos, Rosie y Juan se disponían a ser entrevistados por el famoso locutor, Gabriel Roa y en las grabación en cuestión se puede escuchar que estaba la cuenta regresiva de la producción para empezar la charla, pero antes de que pudieran llegar al uno una taza ubicada sobre una mesa de vidrió se movió de lugar por sí misma, lo cual, provocó el asombro de los hermanos de la emblemática cantante del regional mexicano, quienes asombrados preguntaron si la producción lo había planeado, pero todos lo negaron.

Aseguran que el fantasma de Jenni Rivera se apareció en entrevista de su familia

“What the hell! ¿vio eso?” expresó Juan, mientras que su hermana agregó “¿Usted hizo eso?” pero Gabriel Roa lo negó. “Grabaron eso, ¿estamos en Punk’d? se movió esta madre seis pulgadas solita”, exclamó el hermano de la fallecida cantante, quien incrédulo ante lo que sus ojos habían visto se pudo de pie y de inmediato se puso a buscar un hilo o un imán debajo de la mesa con el que se haya podido realizar lo que creían una broma, pero nunca encontró nada, además, replicó el movimiento de la taza y descubrió que sonaba al deslizarse, lo cual, no ocurrió en el primer momento.

Es importante señalar que después el tremendo susto que se llevaron los hermanos Rivera pudieron continuar la entrevista con normalidad y no se volvió a hablar del tema, sin embargo, en redes sociales este escalofriante e inexplicable momento dio pie a que los fans de Jenni Rivera aseguraran que este hecho fue una manifestación de “La Mariposa de Barrio” para tratarles de hacer saber algún mensaje y hasta se especuló sobre lo que le quería transmitir a sus consanguíneos.

Los hermanos Rivera y Gabriel Roa quedaron anonadados tras esta presunta manifestación paranormal. Foto: YT: Gabriel Roa

“Un pequeño sustito de Jenni para que no se enaltezcan a sí mismos y no les avienten la pelota a sus hijos”, “Quiere que la dejen descansar, se manifestó con esa taza”, “Quiso decirles que los extraña y que los ama”, “Jenni se manifestó para pedir que dejen en paz a sus hijos” y “En una señal de Jenni de que se portaron muy mal con sus hijos” fueron algunos de los comentarios que generó este escalofriante momento que todavía no tiene una explicación lógica.

