VIDEO: Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera incursiona en los “corridos tumbados” y canta “Ella baila sola”

Pedro Rivera fue pieza fundamental para que muchas estrellas del regional mexicano brillaran y despuntaran en su carrera, el mejor ejemplo son sus hijos Lupillo y Jenni Rivera, quienes se apoderaron de las primeras listas de popularidad durante sus inicios, esto gracias a las recomendaciones y experiencia de su padre.

Ahora Pedro Rivera sigue como referente cultural de la música mexicana y a través de sus redes sociales da a conocer que está actualizado en lo que hacen los jóvenes, pues en una grabación que subió a su cuenta oficial en TikTok se aprecia la manera en la que canta una de las letras más populares del 2023.

Se trata de “Ella baila sola”, el éxito de Peso Pluma y Eslabón Armado, el solista y una de las agrupaciones que han roto fronteras y presentado el sonido de los “corridos tumbados”, a nivel mundial. Ahora se ha viralizado el video en el que el mismo Pedro Rivera canta algunas de las estrofas del famoso proyecto.

Pero los comentarios de los usuarios de las plataformas se dividieron entre los que reconocen la carrera de Pedro Rivera y los que critican su incursión en el novedoso movimiento, también hubo quien aseguró que la voz de su nieta Chiquis es muy parecida a la de él, mientras que no se salvó de los que mencionaron que es importante que descanse de su trabajo en el escenario.

“Hay no a mí no me gusta mucho criticar, pero ese señor, ya siéntese”, “Que feo canta … pero que valor tiene”, “Pensé que era la voz del compras”, “El señor cantando y a la vez tratando de agarrar aire”, “Ya sabemos de dónde sacó la voz chiquis” y “Chiquis heredó la voz de su abuelo y no de su mamá”, son solo algunas de las opiniones que los fanáticos dejaron en el espacio de comentarios.