Jenni Rivera: la canción que le dedicó a su madre Rosa Saavedra tras los múltiples engaños de su padre Pedro Rivera

Jenni Rivera es conocida como “La diva de la banda” y “La gran señora”, siempre le fue fiel a su objetivo de enaltecer la figura femenina y en repetidos momentos alentó con su frase de “También las mujeres pueden” a miles de chicas que seguían su música y que atravesaban por un momento complicado.

Pero sin duda de quien más estuvo cerca fue de su madre, Rosa Saavedra quien además de darle la vida también fue su compañera y su fanática número uno, e incluso hay varias canciones en donde la recuerda y le lanza algún saludo entre los coros de las piezas con lo que le reiteraba que siempre estaba en su mente.

Aunque Jenni Rivera hizo algo más para reconocer una de las tristes historias de su mamá, lo que llevó a cabo fue incluir en su disco “Joyas prestadas” la canción “Resulta”, una de las letras compuestas por Alberto Aguilera Valadez conocido artísticamente como Juan Gabriel, pues describe la infidelidad de un hombre a una mujer, que presuntamente sería lo que vivieron sus padres.

“Adelante, puedes irte tú y tu amante

Que sean felices, sé que es joven y muy bonita

Sus amores tendrás, ahorita

Mentiroso

Que estoy equivocada, eso dices tú

Yo sé que es porque ya no tengo juventud

Que me dejas y te vas, ya no te importo más

Después que te entregué toda mi vida, mira”, dice la letra.