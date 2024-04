"Es como mi hijo", Laura Bozzo se olvida de la rivalidad con Rey Grupero y celebran salvación en MasterChef con tremendo abrazo

MasterChef Celebrity sigue su curso y con esto el ver como algunos de los participantes se muestran su cariño o se terminan por romper algunas relaciones. En esta ocasión, durante el programa del domingo, los encargados de apoderarse del momento más bonito fueron Rey Grupero y Laura Bozzo. Se olvidaron de su rivalidad y se fundieron en un emotivo abrazo para celebrar la salvación de la peruana.

Rey Grupero era el capitán de su equipo y tenía la difícil tarea de decidir quién se salvaba. El participante podía elegir no arriesgar su lugar en MasterChef Celebrity o el dejar a uno de los integrantes de su equipo sin el temor de jugarse su lugar en el reto de eliminación. Rey Grupero decidió salvar a Laura Bozzo, quien le agradeció con un abrazo mientras lloraba de la emoción por no tener que jugarse su continuidad en el reality.

Sigue leyendo:

Isabel Lascurain rompe en llanto al dedicarle una canción a su papá | VIDEO

Facundo sufre accidente: ¿cuál es su estado de salud HOY lunes 29 de abril?

Rey Grupero debía decidir si salvarse y mantener su lugar seguro en el programa de cocina o salvar a alguien más. En la producción, del programa muestran a Laura indicando que pensaba que Luis Alberto se iba a salvar. Después de esto, el concursante comenzó a hablar sobre su decisión y los motivos por los que iba a salvar a la peruana.

"Yo siempre me la he llevado de a padrino, flotando. Hoy creo que es un momento de demostrarlo en la cocina para que yo tenga esa facilidad para que pueda seguir aprendiendo. La neta las quiero mucho a todas, pero pues... tú sabes cuanto te amo, Laurita y también el sol te va a dejar morena y tú eres rubia", comenzó el Rey Grupero cuando reveló a quién iba a salvar.

Rey le dijo que la quería salvar a ella para que se fuera a descansar y no le pegara el sol. Entre lágrimas y abrazos, Laura le dio las gracias a su capitán y le dio su nalgadita de la buena suerte antes de retirarse del lugar donde se iban a diputar la salvación el pasado domingo.

Después de escuchar su nombre, Laura se emocionó mucho por la salvación al punto de llegar a las lágrimas. El Rey Grupero se conmovió al ver la reacción de la peruana que también terminó llorando de felicidad por 'su esposa'. Antes de retirarse del lugar, Laura le dijo a todos los presentes que quería mucho Luis, pero que lo quería como su hijo, no como su esposo, como él tanto dice.

"Estaba llorando, perdón. Algunas veces discrepamos, pero su corazón de oro no lo cambio por ninguno. Es como mi hijo. Él me dice que yo soy su esposa... no, yo soy su mamá. Te quiero", dijo Laura Bozzo.