Isabel Lascurain rompe en llanto al dedicarle una canción a su papá | VIDEO

'Juego de Voces' presentó un programa más lleno de alegrías, sorpresas y mucho llanto. A lo largo de este tercer programa para México, muchos de los participantes terminaron con lágrimas en los ojos después de escuchar los bonitos mensajes y dedicatorias que se tenían preparados entre padres e hijos. En esta ocasión vamos a hablar del momento en el que Isabel Lascurain rompió en llanto al realizarle un bonito homenaje a su padre.

La integrante del equipo de 'Consagrados' confesó, previo a cantar, que no sabía si iba a poder interpretar el tema que había preparado debido a todas las emociones que se habían presentado a lo largo del programa. Después de decir eso, se fue a su posición e intentó interpretar 'Confieso' de Kany García. El resultado fue un momento de mucho sentimiento en 'Juego de Voces'.

Isabel no pudo terminar de cantar debido al llanto

La mamá de Joss Álvarez fue una de las últimas en saltar al escenario para interpretar el tema que tenía preparado para este fin de semana en 'Juego de Voces'. Después de ver los mensajes y dedicatorias que tenían muchos de sus compañeros y 'rivales', Isabel dejó claro que no sabía si iba a poder cantar su canción. No sabe cantar si está llorando.

Una vez en su posición, Lascuraín explicó que el tema que había preparado era un homenaje a su papá que tanto ama y que fue muy importante en su vida. Desde que comenzó con el discurso su voz ya empezaba a quebrarse. Después de una pequeña pausa, la ex Pandora comenzó a interpretar 'Confieso' de Kany García.

Durante su interpretación se le formó un nudo en la garganta que no le permitía cantar. Después de no poder entonar y de un bonito abrazo entre madre e hijo, la 'Consagrada' realizó un segundo intento, pero se le volvió a quebrar la voz y fue cuando aplicó un Manuel Mijares. "no puedo, no puedo, no puedo".

Angélica Vale al rescate

Isabel explicó que iba a pensar en un chiste, como le decía su hermana, para poder cantar. En este momento Angélica Vale, la conductora del programa, se acercó para contarle uno sobre las uvas. Fue en ese momento que Lascurain logró interpretar su canción llena de emociones. Antes de terminar, vio la foto de su papá que estaba en una mesa y volvió a sentir como se formaba el nudo en la garganta.