Capricornio, conoce el mensaje que tiene tu ángel de la guarda para hoy domingo 28 de abril

Este domingo 28 de abril del 2024, vamos a descubrir el mensaje que tiene tu ángel de la guarda si eres del signo Capricornio. Durante este día de descanso y comenzando la semana laboral vivirás experiencias de aprendizaje que van a modificar tus creencias sobre la amistad en el trabajo.

Capricornio, tu ángel de la guarda tiene un mensaje de aprendizaje personal. No confíes al 100% de tus compañeros de trabajo. Tu talento genera envidia y por más que los trates a la par y los ayudes a mejorar, siempre van a querer un camino fácil para tener éxito. Que en tu caso, Capricornio, no ha sido, cada triunfo y victoria te han costado y te las has llevado por tu esfuerzo y dedicación.

A partir de este domingo 28 de abril, Capricornio, deberás ser más astuto, estar en guarda y mantener silencio para evitar problemas. Una especie de censura cae sobre ti, y solo se trata de la mala fe y abuso de esas personas que te envidian y que sin talento llegaron a un puesto. Tu ángel de la guarda te manda un mensaje importante. No te preocupes, esa gente va a caer por su propio peso y por su falta de talento.

“No siempre lo que ‘dice’ brillar, es oro”. Estas sabías palabras en forma de mensaje son las que tu ángel de la guarda Cassiel te manda para que logres una reflexión personal y mantengas una visión clara hacia el futuro. No dependes de nadie, y no le debes nada a nadie. Tu talento, Capricornio, te llevó donde estás y los restos y verdaderos reconocimientos apenas vienen. Eres de los signos del zodiaco más poderosos, inteligentes y centrados. Tu paciencia y talento natural van a ganar siempre.

