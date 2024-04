Wendy Guevara pide las regalías de "Primera Cita", afirma que la canción le pertenece a ella y a Nicola Porcella

La influencer se adueñó de la canción interpretada por Carín León. Instagram/@nicolaporcella12/@soywendyguevaraoficial

"La Casa de los Famosos México" nos regaló momentos icónicos que han quedado guardados en el corazón de las y los televidentes que noche tras noche se dieron cita para conocer a las y los concursantes de manera mucho más íntima. Pero, sin duda alguna, el cariño entre Wendy Guevara y Nicola Porcella se robó todas las miradas debido a los acercamientos y supuesto noviazgo entre la mexicana y el peruano, mismo que ha trascendido a pesar del final del reality.

Es así como a pesar de que Wendy se coronó como la ganadora indiscutible del programa, las personas continúan recordándola al lado de Nicola, con quien guarda una profunda amistad y mucho cariño. Esto lo ha demostrado en distintas ocasiones, pero una de las más virales sucedió hace un par de días, mientras Guevara se encontraba como conductora en una entrega de premios; en ella tuvo la oportunidad de entrevistar a Carín León, intérprete de la canción "Primera Cita".

Entre la plática y con tono serio, Wendy le dijo que todas las personas amaban el tema, así como su discografía completa, pero en un destello de "jocosidad", Wendy le confesó al cantante que ella había adoptado "Primera Cita" como un himno personal que comparte con su adorado amigo Nicola Porcella, por lo que creía necesario obtener una parte de las regalías para compartirlas con él.

Yo siento que esa canción ya es mía y yo vengo a decirte que me pases ya lo de las regalías. Nicola también me mandó un mensaje y me dijo 'dile a Carín que nos pase lo de las regalías', afirmó Wendy entre risas.