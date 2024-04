Emilio Osorio habla de su amistad con Wendy Guevara: "yo me dormía con ella para que estuviera bien"

El actor afirmó sentir un gran cariño por la influencer. Pinterest/Instagram/@soywendyguevaraoficial

En medio de las especulaciones sobre la supuesta ruptura entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo, otro clip de la pareja se ha viralizado, pero esta vez por razones completamente distintas. Y es que la pareja acudió como invitados al podcast "Karime Kooler", conducido por la exintegrante del reality "Acapulco Shore", Karime Pindter. Entre las preguntas que Karime le hizo a los influencers existió una que conmovió visiblemente a Emilio: "si se quedaran con un amigo de su temporada (de "La Casa de los Famosos"), ¿a quién eliges?"

Ante esta ingeniosa pregunta, Emilio contestó rápidamente afirmando que se quedaría con Wendy Guevara, ganadora indiscutible del reality. Y es que el cariño entre Emilio y Wendy ha ido creciendo poco a poco desde su estadía en "La Casa de los Famosos", pues el actor explicó que jamás había compartido espacios tan cercanos con una persona trans, a pesar de que toda su vida ha estado rodeado de personas de la comunidad LGBT+ y el hecho de conocer su vida la ha convertido en una hermana para él.

Wendy me enseñó un mundo que en mi vida me imaginé conocer, ¡es mi hermana! La abrazo, la puedo besar en el cachete. Dormía con ella, me contaba cosas de Gloria Trevi [...] me permitía entrar en su vida, explicó emocionado.