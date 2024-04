Wendy Guevara pide detener los ataques contra Juan Pablo Medina tras pelea: “Somos humanos”

Fiel a su estilo, Wendy Guevara reveló detalles del altercado que tuvo con Juan Pablo Medina durante el concierto de Madonna en el que la influencer estuvo como invitada especial. Ante esto, el actor fue tachado de “prepotente” y “grosero” por los fans de la creadora de contenido, quien no dudó en intervenir y pedir un alto a los ataques ya que más tarde él reconoció su error y pidió una disculpa.

Wendy Guevara interviene por Juan Pablo Medina

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, la integrante de "Las Perdidas" decidió usar el espacio para pedir a sus fanáticos que detengan los ataques que ha recibido el actor de "Soy tu fan" en redes sociales luego de que se revelaran detalles del pleito que sostuvieron durante el concierto de Madonna este miércoles 24 de abril.

Sigue leyendo:

Madonna regaña a Wendy Guevara en pleno concierto y todo quedó grabado en video

Bellakath niega comentario transfóbico contra Wendy Guevara por ser invitada especial de Madonna

“Siento gacho que la gente lo esté atacando (…) Obviamente yo entiendo y somos humanos, todos la regamos y a veces tenemos nuestros cinco minutitos de estrés en cualquier lugar. No te puedo decir ‘ay, que malo, que grosero’ porque también me puede suceder que algún día me ponga de nervios, estresada y grite o algo tampoco no quiero que se me juzgue. Creo que la cag** en platicar, pero todo se me sale. Él fue muy lindo después y le pidió disculpas a mi mánager después (…) Traía yo creo cosas, no lo ataquen, somos humanos, somos personas”, dijo Wendy Guevara.

¿Qué pasó en el concierto de Madonna?

La ganadora de "La Casa de los Famosos México" destapó en entrevista con Adela Micha el desencuentro que tuvo con Juan Pablo Medina en el concierto de la "Reina del Pop" que inició cuando el actor quiso ocupar lugares que eran de ella, ante lo que intervino su mánager contra quien arremetió el histrión provocando gran molestia en la influencer.

“El actor ese ofendió a Joel y lo quería golpear. Yo me fui al baño, entonces él iba con otras personas que les tocó al lado de nosotros del otro lado y le tocó separado de ellos (…) Cuando llegamos empecé con varias indirectas y me empecé a poner más borracha para armarme de valor, ya después bien lindo, obvio tuvo como un arranque y ya después dijo: ‘Discúlpame, me dejé llevar porque me pongo muy nervioso’”, relató la influencer.