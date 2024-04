Céline Dion fue diagnosticada con una rara enfermedad: "no la he vencido, todavía está dentro de mí y siempre lo estará"

Céline Dion es una de las cantantes más aclamadas y es que cómo olvidar su conmovedora interpretación en "My heart will go on" que ha acompañado a la emblemática película "Titanic" a lo largo de los años. Pero su espectacular voz se ha quedado guardada desde el año 2022, fecha cuando fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad poco común que impactó profundamente su vida.

De acuerdo con expertas, el Síndrome de la Persona Rígida es una afección autoinmune que afecta el sistema nervioso central y provoca rigidez muscular progresiva, por lo que la cantante ha estado librando una batalla intensa, buscando un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre; de la misma forma, había estado del ojo público para buscar el tratamiento correcto hasta hace algunos días, donde concedió una entrevista a Vogue Francia, apareciendo en la portada de la revista.

Céline Dion, una de las voces más icónicas de la música, ha estado ausente de los escenarios y estudios de grabación durante varios meses debido a una enfermedad poco común.

Fotografía: Instagram/@celinedion

En la entrevista realizada por el medio internacional, la cantante compartió su perspectiva sobre su situación, expresando un deseo por un milagro que la libere de esta condición, ya que a pesar de los avances en la medicina moderna, aún no se ha descubierto una cura que frente estos síntomas: "no he vencido a la enfermedad, todavía está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una manera de curarlo con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello", afirmó.

Pero además de encontrarse en búsqueda de un milagro, Céline también se ha comprometido a un riguroso régimen de terapia física y vocal, sometiéndose a sesiones cinco veces a la semana porque este proceso no sólo se trata de cuidar su cuerpo, sino también de adaptar su mente a esta nueva realidad, dejando de lado los cuestionamientos como "¿por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Es esto mi culpa?" para así continuar luchando de manera valiente y sin torturarse mentalmente.

Aunque su presencia en eventos públicos ha sido limitada, su determinación por superar esta enfermedad y regresar a los escenarios sigue siendo inquebrantable.

Fotografía: Instagram/@celinedion

Céline Dion se muestra positiva ante su enfermedad

A pesar de los desafíos, Dion ha adoptado una perspectiva positiva y determinada, por lo que reconoce que esta enfermedad, aunque difícil, la impulsa a esforzarse al máximo: "a mi modo de ver, tengo dos opciones: o trabajo súper duro, o se acabó y me quedo en casa. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, con un equipo médico. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!", afirmó con mucho entusiasmo para la revista.

La última vez que el público vio a Dion fue en la entrega de los premios Grammy de este año, donde entregó el premio al álbum del año a Taylor Swift.

Fotografía: Instagram/@celinedion

Sin embargo, la incertidumbre sobre su regreso a los escenarios es palpable, ya que a pesar de su perspectiva positiva tambien reconoce que no puede prometer a sus seguidores una fecha concreta para su retorno. Pero sí se encuentra trabajando, ya que a pesar de lo complicado que ha sido lidiar con este diagnóstico, Céline se mantiene firme en su compromiso de crear conciencia sobre esta enfermedad a través de un documental que está produciendo, el cual será transmitido por Amazon Prime Video. Es importante destacar que, hasta el momento, el Síndrome de la Persona Rígida carece de cura, siendo una condición progresiva que afecta principalmente a las mujeres.