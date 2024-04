¿Indirecta para Peso Pluma? Nicki Nicole lanza su nueva canción “Ojos verdes”

Nicki Nicole sigue sumando éxitos en la música con el estreno de su canción “Ojos verdes” este miércoles 24 de de abril. Para este tema la cantante argentina apostó por la cumbia en un tema de desamor que, de acuerdo con algunos fanáticos, tiene fuertes indirectas para Peso Pluma tras su escandalosa ruptura.

Nicki Nicole estrena su canción “Ojos verdes”

“Ojos verdes” de Nicki Nicole vio la luz este miércoles en plataformas como YouTube, donde en cuestión de horas superó las 90 mil reproducciones y cientos de comentarios en los que señalan que la canción estaría dedicada a la estrella mexicana de corridos tumbados, con quien puso fin a su relación en febrero pasado en medio de la polémica por una supuesta infidelidad.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día de ti”, es parte de lo que se escucha en la nueva canción de Nicki Nicole.

Nicki Nicole revela si la perjudicó su relación con Peso Pluma

Aunque en otras ocasiones la cantante argentina habló sobre su ruptura y agradeció el apoyo que recibió, en una reciente entrevista para un programa de radio habló por primera vez del intérprete de “Ella baila sola” y si es que su separación perjudicó o favoreció de alguna manera su carrera.

Nicki Nicole lanza su nueva canción “Ojos verdes”. Foto: IG @nicki.nicole

“Nosotros tenemos una canción juntos que, la verdad, está muy buena (…) Haces una canción desde lo genuino, pero también estás entrando a un nuevo mercado si estás colaborando con alguien de otro país, también estás entrando a ese mundo. Es algo que va de la mano para mí”, dijo la cantante.

Mientras tanto, Peso Pluma enfrenta rumores de un nuevo romance con la cantante brasileña Anitta que surgieron tras el beso que se dieron durante un concierto en México. A esto se suma el baile de reguetón que protagonizaron en Coachella y los tiernos mensajes que se dedican en redes sociales.