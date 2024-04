Top 10 de Netflix: conoce las películas favoritas de HOY

¿Tienes tiempo libre y quieres armar un maratón de películas? Si la respuesta es "sí", debes darte una vuelta por las plataformas de streaming que nos permiten ver de principio a fin lo mejor del cine, ¡y sin anuncios! Aunque existen distintas apps en las que puedes disfrutar del contenido, hoy te compartimos algunas recomendaciones que están disponibles en Netflix, aunque debes de saber que no son elegidas al azar, sino que son las favoritas del momento.

Top 10 Películas en Netflix ahora mismo

Las películas más vistas en Netflix se actualizan todos los días, esto debido al número de usuarios que están interactuando con el contenido en ese momento. Y es que más allá de elegir algo que ver, en ocasiones el Top 10 va cambiando según van ganando terreno algunos títulos, como pueden ser los recién agregados a la plataforma y que van desde el cine clásico o de los estrenos.

Sigue leyendo:

"Bebé reno": el caso de acoso y obsesión que sufrió un joven retratado en una serie que ahora conquista Netflix

Cien años de soledad tendrá serie en Netflix, ¿Cuándo se estrena?

El Pájaro loco se va de campamento es una de las cintas que debes ver. (Foto: Netflix)

¿Cuál es el Top 10 de Netflix?

Si eres amante del cine y quieres disfrutar de un maratón de películas, aquí te compartimos el Top 10 de las películas más vistas en este momento, mismas que incluyen sagas e historias que impactaron por las escenas llenas de adrenalina como las que se ven en "Glass", pero también los estrenos más recientes como puede ser "Fabricante de lágrimas", una historia de amor adolescente que te encantará.

Pero si estos títulos no son de tu total agrado, aquí te dejamos las cintas favoritas del momento y que si no has visto, tienes que darles una oportunidad hoy mismo: