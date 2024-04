Sofía Vergara presume a su “amore” que la acompaña, mientras se recupera de una cirugía

El amor, el amor, el amor. Eso define el estatus de la actriz colombiana Sofía Vergara, quien vía Instagram ha realizado publicaciones para presumir a su “amore”. Además, la también empresaria ha indicado que su “amore” es quien le hace compañía, mientras se recupera de la cirugía que le hicieron en la rodilla derecha.

Lo cierto es que el “amore” de la protagonista de la serie “Griselda” no es su nuevo novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, quien precisamente estuvo a cargo de la operación. No, el “amore” de la comediante es su nueva mascota, con quien vive tiernos momentos, como se aprecia en sus fotos.

Foto: Instagram Sofía Vergara.

Sofía Vergara, feliz con su “amore”

El pasado 11 de abril fue cuando Sofía Vergara publicó la primera foto con su mascota y en días recientes ha hecho otras publicaciones con su can. De momento, la actriz no ha indicado si es macho o hembra, pero, al parecer, es hembra debido a que usa un collar rosa e incluso posó con un can decorativo cubierto con pedrería blanca y rosa.

Debido a que la actriz de “Modern Family” está haciendo reposo, la perrita es su fiel compañera. Además, la cachorra, que es una Chihuahua, se está ganando el cariño de los fans de la prominente empresaria, quien recibe diversos mensajes para que pronto se recupere de la cirugía.

Fotos: Instagram Sofía Vergara.

El duelo por perder a su mascota

El año pasado, Sofía Vergara dio a conocer su separación de Joe Manganiello, con quien estuvo casada poco más de siete años. Aunque la pareja concluyó su matrimonio de manera amistosa, hubo conflictos por un tema: la perrita “Bubbles”. Ambos querían quedarse con la perrita, lo que complicó el divorcio.

A fin de evitar más problemas, la actriz aceptó que su ex se quedara con la can, lo que fue un golpe fuerte. Por lo mismo, la productora no sólo vivió un duelo por la separación, sino también por dejar ir a su perrita. Pese a esto, todo indica que Sofía Vergara se encuentra mejor y por eso se permitió tener una nueva mascota, a quien llama “amore”.