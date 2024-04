Sara Corrales habla de Gabriel Soto, responde si fue la tercera en discordia en su compromiso con Irina Baeva

La famosa actriz nacida en Colombia, Sara Corrales se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de reaccionar a las declaraciones que hizo Geraldine Bazán, quien aseguró que fue la tercera en discordia en la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto.

Durante su participación en "La Casa de los Famosos 4", Geraldine Bazán rompió el silencio y aseguró que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva con Sara Corrales. Las declaraciones no pasaron desapercibidas para la protagonista de la serie "El Señor de los Cielos".

En la reciente transmisión del programa "Venga La Alegría" fueron compartidas las declaraciones que hizo Sara Corrales sobre los comentarios que hizo Geraldine Bazán, expareja sentimental de Gabriel Soto. La colombiana no se guardó nada y habló al respecto.

Frente a las cámaras la protagonista de la serie "El Señor de los Cielos" aseguró que no ha escuchado las declaraciones de Geraldine Bazán, pero es un tema ya que pasó hace mucho tiempo y del cual no está dispuesta a seguir hablando.

Bastante incómoda, la estrella nacida en Colombia aseguró que su tema con Gabriel Soto es algo completamente cerrado y no le corresponde hablar más de eso. Les dijo a todos en la prensa que no le preguntaran más sobre la supuesta relación que tuvo con el galán de televisión.

"Es un tema completamente muerto, no me corresponde. No voy a hablar de temas que no me corresponden", aseguró.