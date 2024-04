Keane ofrece romántica velada en el Palacio de los Deportes

La banda inglesa Keane se presentó en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, ante mas de 18 mil personas ofreció una noche romántica.

La agrupación salió a las 21:18 al escenario para iniciar su concierto con “Cant stop now”, lo que causó gritos y aplausos de los asistentes.

Sigue leyendo:

Interpol ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril: "es un sueño para nosotros"

Andrea Ele reacciona a su presentación en Pa'l Norte a la que sólo fue una persona: "no tengo palabras"

“Hola cómo están México” fueron las primeras palabras que ofreció Tom Chaplin, quien lució un pantalón negro y una chamarra azul y agregó: ”Esto es increíble, voy a llorar, pasen una gran noche”.

El grupo visitó nuestro país como parte de su gira “Hopes and Fears”, nombre del disco que cumple 20 años. Otro de los temas que se escucharon fue “Silenced By the night” en la cual hizo un cambio en la letra de la canción integrando: “mexican people” provocando los gritos de los fans.

Después vino “Bend and Break”, mientras que Tom Chaplin con un español perfecto señaló: “Amigos mexicanos! Esta es la amanera perfecta de comenzar nuestro tour”.

La agrupación se presentó el pasado fin de semana en el Festival Pal’ Norte Créditos: Especial

La noche siguió con “Nothing in my way” , después agarró la bandera de México que le entregó el público y la colgó en su micrófono y comenzó “The way I feel”.

Tomas Chaplin se dirigió al público “20 años, celebrando, no sé si alguno de ustedes nos vio en 2004, ahora estamos aquí en un punto mágico, todas las fases y las nuevas fases es una oportunidad, como una de mis canciones favoritas”, para seguir con Sunshine”, “You are Young” y el clásico “Everybody’s Changing”.

Está es una vieja canción del álbum “Hopes and Feels” es la primera vez que la tocamos, señaló el vocalista de Keane, para así dar inicio a “Bad Dream”, otros de los éxitos que se escucharon fueron: “Is it any wonder?”, “She has no time”, “This is the last time”, “Crystal ball”, cerrando con la canción más esperada “Somewhere only we know”.

La agrupación se presentó el pasado fin de semana en el Festival Pal’ Norte, en Monterrey, Nuevo León.

dhfm