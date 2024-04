Andrea Ele reacciona a su presentación en Pa'l Norte a la que sólo fue una persona: "no tengo palabras"

Andrea Ele se convirtió en tendencia el pasado fin de semana debido a su participación en el Pa'l Norte, pero no fue por causar buenas impresiones en su presentación. La realidad es porque se convirtió en la artista que nadie vio. Inclusive se habla que sólo fue su mejor amiga a disfrutar de su concierto.

Ahora, después de ver cómo se convirtió en tendencia y todos los mensajes que se han generado a raíz de su participación en el festival que se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey, la exparticipante de 'La Voz México', aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje a toda la gente que estuvo reaccionando al video donde aparece una sola persona mientras interpretaba sus canciones.

Sigue leyendo:

Kendrick Lamar: ¿por qué canceló su concierto en el festival Pa’l Norte?

Danna Paola rompe en llanto en el Pal’ Norte y en redes sociales la llaman “arrogante”

La que fuera parte del equipo de Laura Pausini mandó dos mensajes en su cuenta de Instagram para hablar del tema. En la primera, el mensaje en la historia de Instagram, dejó claro que está demasiado contenta por lo vivido. Inclusive que sigue en shock por la cantidad de mensajes que han mandado después de su presentación en el festival de música de Monterrey.

"Hola, hola a todos. Oigan, estoy en shock, estoy demasiado contenta por los mensajes que me han estado llegando durante el transcurso del día. Yo vengo llegando de Monterrey, ahorita ya estoy en Ciudad de México, por eso es que a penas voy viendo lo que está pasando en las redes, pero estoy demasiado contenta, agradecida por todos los mensajes de apoyo que me están dando. La verdad ¡Woow! No tengo palabras, más que decirles: 'muchísimas gracias por tanto apoyo y pues nada. Los invito a que también escuchen mi música", dijo Andrea.