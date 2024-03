Querida cantante de “La Voz México” debuta en Pa’l Norte y nadie asiste a verla | VIDEO

Este fin de semana se realizó el Festival Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León, donde cientos de fanáticos se dieron cita para escuchar a artistas como Blink-182 y Peso Pluma; sin embargo, en redes sociales se hizo viral la presentación de una exparticipante de “La Voz México” ya que el lugar lució totalmente vacío y como única espectadora tuvo a su mejor amiga.

Cantante de “La Voz México” sin público

A través de TikTok se hizo viral la presentación de Andrea Ele en el festival regiomontano, pues el lugar en el que se encontraba lució completamente vació y frente al escenario sólo se encontraba su mejor amiga. Pese a ello, la joven no dudó en demostrar su talento y agradecer a las personas que se quedaron a escucharla.

Querida cantante de “La Voz México” debuta en Pa’l Norte y nadie asiste a verla. Foto: Captura de pantalla TikTok @andreaele_mx

En redes sociales internautas hicieron un llamado para visitar el perfil de Andrea Ele y dejar mensajes de apoyo, además de restar su talento sobre el escenario. La mejor amiga de la joven compositora también recibió el reconocimiento de los usuarios por mostrarse siempre como la fan número uno de la cantante.

“Andrea no te conozco, pero si te diré una cosa: el que pises un escenario así, no cualquiera, ya eres especial”, “Andrea, hago un compromiso, en tu próximo concierto en Monterrey prometo ir con al menos 5 personas más”, “Yo estaba sentado en los arbolitos escuchando y me encantó”, “El solo hecho de haber estado presente en un festival importante te hace ganadora” y “Así empezaron miles de grupos. Te deseo la suerte del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

Andrea Ele participó en "La Voz México". Foto: IG @andreaele_mx

¿Quién es Andrea Ele?

Andrea Ele participó en “La Voz México” como parte del equipo de la cantante italiana Laura Pausini. Fue a través del reality show que se supo más de su vida personal, como el talento que mostró desde corta edad y que la llevó a emprender un viaje a Italia donde se enteró del fallecimiento de su hermano a quien le dedicó la primera canción que compuso: “Para Volar”.

La joven es parte del EXILE Records y Alicia Keys es una de las cantantes que la inspiran. En Instagram cuenta con más de 15 mil seguidores y en TikTok con poco más de 16 mil, a quienes ha conquistado cono su talento vocal.