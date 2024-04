The Tortured Poets Department: Taylor Swift sorprende con álbum doble

Las rupturas amorosas suelen dar mucho material para el arte y así lo demuestra The Tortured Poets Department, el nuevo y esperado álbum lanzado por Taylor Swift durante los primeros minutos del 19 de abril.

El arte del disco evoca los principios del siglo pasado. Foto: X / Taylor Swift

En este álbum doble, la cantante originaria de Pennsylvania ofrece un recorrido sobre los tormentos que dejaron en su alma algunas de sus relaciones pasadas en una serie de canciones que retoman la experiencia de otros poetas.

Sigue leyendo:

Courtney Love se le va con todo a Taylor Swift

Le quitan el veto a Taylor Swift y regresa a TikTok, ya puedes usar sus canciones para tus videos

Taylor Swift crea playlist con sus canciones para vivir las etapas de un duelo amoroso; así las puedes escuchar

“Ante esta audiencia, me posiciono delante de los otros miembros del Departamento de Poetas Torturados con un sumario de mis descubrimientos”, escribió la popular cantante en su cuenta de X.

El primer sencillo de su onceavo material discográfico es Fortnight, una colaboración con Post Malone de quien dijo que admira sus letras, su experimentación musical y los ritmos que se quedan por siempre en la cabeza.

Sorprende con un álbum doble

Aunque desde la pasada entrega de los premios Grammy, realizada el 4 de febrero, ya se conocía la fecha del lanzamiento del nuevo álbum de Swift, no se conocía cuántos temas tendría.

“Es una sorpresa de las 2 am: The Tortured Poets Department es un álbum doble secreto. Escribí mucha poesía atormentada durante los pasados dos años y quiero compartirla contigo, así que aquí está la segunda parte de TTPD: The Anthology.

“Son 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no solo es mía, es totalmente suya”, escribió la reciente ganadora del Grammy al Mejor álbum del año y quien accedió a la lista de las mujeres con mayor fortuna en el mundo hace solo algunas semanas.

The Tortured Poets Department ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming, como Amazon Music, Apple Music o Spotify, para su escucha, además de existir la opción de adquirir el álbum en iTunes.