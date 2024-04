Papá de Pedro Fernández le pide perdón al cantante por abandonarlo y suplica una reconciliación: “Me duele”

Luego de que Pedro Fernández habla de lo solitaria que fue su infancia y la profunda tristeza que enfrentó en su camino al éxito con tan sólo seis años de edad, su padre, José Luis Cuevas, reapareció para pedirle perdón al cantante y suplicar por una reconciliación. El hombre se mostró arrepentido y se dijo triste por las declaraciones del también actor, quien se independizó durante la adolescencia y encontró refugio en su abuelo.

Papá de Pedro Fernández pide perdón al cantante

En un video compartido en redes sociales retomado por “Ventaneando”, José Luis Cuevas reaccionó a las declaraciones del cantante y aseguró que uno de sus grandes errores fue dejar solo a su hijo cuando era pequeño. Además, le suplicó una reconciliación y, entre lágrimas, el expresó el cariño que siente por él y los deseos de que pueda perdonarlo.

Sigue leyendo:

Pedro Fernández reaparece y aseguran que ya no se ve bien: “¿Qué le pasó?”

¿Paco Stanley vivió en una mansión? Así era su casa en la popular colonia Roma

“Hijo, de verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado. Son errores que cometemos, este fue uno de los míos y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón pero aquí estamos. Me arrepiento y espero que algún día este video te acaricie un poquito tu corazón y me des la oportunidad de un día hablar personalmente porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo (…) Te quiero mucho, cuídate mucho, que Dios te cobije siempre”, dijo José Luis Cuevas.

¿Qué dijo Pedro Fernández?

En entrevista con Pati Chapoy el cantante recordó que Vicente Fernández impulsó su carrera luego de escucharlo cantar “Mi Terruño”, cuando tan sólo tenía seis años de edad. Desde ese momento el éxito no se detuvo para Pedro Fernández, quien se independizó con tan sólo 15 años de edad por los conflictos con sus padres y encontró en su abuelo el apoyo que tanto necesitaba.

“Empecé a ganar dinero que yo no administraba, ni veía si quiera, pero me daba cuenta porque empezábamos a comer tres veces al día. Viajé mucho tiempo solo, con mi mánager y esta parte es una que trato de entenderla y no logro porque me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los ocho o nueve años solo, sin embargo, eso fue lo que sucedió (…) Lo que me pasaba era una tristeza inmensa porque extrañaba. Tal vez la misma necesidad que tenía la familia al principio como que no se dieron cuenta de laque realmente estaban dejando de hacer como papás”, dijo el cantante.