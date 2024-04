Pedro Fernández reaparece y aseguran que ya no se ve bien: “¿Qué le pasó?”

Pedro Fernández tiene una exitosa carrera musical IG/pedro.fer

Pedro Fernández es uno de los cantantes más queridos de México, sus canciones son himnos del mariachi y además se sabe que su talento es aún más grande, ya que desde niño comenzó con su trayectoria como actor por lo que participó en importantes películas mexicanas.

La estrella recientemente acudió a un programa de radio en donde aprovechó para contar algunas de las cosas por las que ha pasado a lo largo de décadas de carrera, los videos de Pedro Fernández se compartieron en el sitio oficial de Jessie Cervantes, el locutor encargado de la entrevista, pero una de las cosas que más llamaron la atención de dicho momento fue el rostro del cantante.

¿Cuántos años tiene Pedro Fernández?

Pedro Fernández tiene actualmente 54 años, una de las críticas en los recientes videos en donde aparece el actor y cantante, es respecto a los supuestos arreglos estéticos que los usuarios lograron apreciar del intérprete, ya que mencionan que se ve muy diferente.

Cabe señalar que José Martín Cuevas Cobos, nombre real de Pedro Fernández ha dejado claro en distintas ocasiones que hasta la fecha no se ha sometido a ninguna cirugía estética y que su aspecto no es producto de operaciones, por lo que ya no desea estar aclarando el tema.

¿Qué ha pasado con Pedro Fernández?

Pero, Pedrito Fernández como también es conocido, no solamente recibió críticas sobre su aspecto, sino que varias personas destacaron que siempre ha resaltado por ser muy educado, por cantar muy bien y por alejarse de los escándalos, aunque a veces le resulte imposible.

Dentro de lo que se conoce de su carrera, es que en la actualidad continúa muy activo en los conciertos que tiene programado por todo el país, justo está por empezar una serie de eventos que empieza el 20 de abril en la Ciudad de México y después lleva su música a Hermosillo, Sonora el 15 de mayo.