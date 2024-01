¿Cristian Castro canta mejor con mariachi que Luis Miguel? VIDEO lo comprueba

Cristian Castro es uno de los cantantes más reconocidos y exitosos dentro de los géneros de la balada y el pop en México. El hijo de Verónica Castro es dueño de una voz privilegiada que lo mismo canta pop que rancheras.

es uno de los cantantes más reconocidos y exitosos dentro de los géneros de la balada y el pop en México. El hijo de Verónica Castro es dueño de una voz privilegiada que lo mismo canta pop que rancheras. Durante la época de los noventas, se vivió un boom de solistas masculinos en México, pero solo pocos lograron trascender. Luis Miguel y Cristian Castro son parte de esa generación de talentosos intérpretes que siguen deleitando al público con su música.

En los últimos años, Cristian Castro ha estado en el centro de la polémico debido a su extravagante estilo de vida; ya sea por sus tintes de pelo de colores, su vestuario estrafalario o su modo de hablar con acento argentino, el mexicano parece haber heredado el sentido del humor de su fallecido padre Manuel 'El Loco' Valdés.

Cristian Castro es uno de los mejores cantantes de nuestro país

Sin embargo, las críticas parecen importarle poco al intérprete de 'No Hace Falta', demostrando que él es feliz tal cual es y no se rige bajo las reglas que la sociedad quiere impornerle. Pero hay algo que no se le puede discutir al hijo de Verónica Castro: su imponente voz y su gran talento a la hora de interpretar.

Cristian Castro canta con mariachi y opaca a Luis Miguel

En los últimos días del mes de diciembre de 2023, se viralizó un video de Cristian Castro cantando en una celebración casera junto a un mariachi. Su gran interpretación disparó las comparaciones con Luis Miguel, y hay quienes aseguran que Castro canta mejor las rancheras que 'El Sol'.

Cristian Castro interpreta 'El Rey', canción emblemática del desaparecido José Alfredo Jiménez. El cantante le imprime su sello personal con notas altas y gestos que recuerdan a su cómico padre 'El Loco' Valdés. Los presentes se impresionan ante la potencia de la voz de Cristian, mientras él parece no hacer gran esfuerzo por alcanzar las notas más altas.

No es la primera vez que Cristian Castro canta con mariachi, en el año 2007 lanzó un disco de canciones rancheras titulado 'Indomable', en el que se presentaba completamente vestido de charro. Y al año siguiente participó en un homenaje a Marco Antonio Solís 'El Buki', interpretando 'Mi eterno amor secreto' acompañado de mariachi.

Es bien sabido que a Cristian Castro le gusta experimentar con los géneros, y hasta fundó 'Esfinge' su banda de rock para cantar canciones heavy metal. Nadie como él se ha atrevido a jugar tanto con la música y pasar de las baladas al metal, pasando por el pop y hasta el electrónico.