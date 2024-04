¿Bon Jovi se retira de los escenarios? Este es el padecimiento que le impide cantar

Jon Bon Jovi es una de las figuras más icónicas en el mundo del rock y es que su extensa carrera ha acompañado a varias generaciones con canciones estruendosas y letras profundas. Pero en el marco del lanzamiento de su último álbum, "Forever", el cantante ha revelado una dolorosa encrucijada que podría marcar el fin de su prolífica carrera musical de más de tres décadas.

¿Cuál es el estado de salud de Jon Bon Jovi?

De acuerdo con declaraciones del intérprete, en el año 2022 se sometió a una delicada cirugía para tratar una lesión en sus cuerdas vocales. Y aunque todo había salido bien en ese momento, las consencuencias de la intervención continúan alejándolo de los escenarios pues ahora enfrenta complicaciones en sus cuerdas vocales, lo que le ha impedido cantar de la manera en la que disfrutaba hacerlo.

A pesar de sus esfuerzos incansables por recuperar su voz, Jon Bon Jovi ha experimentado una falta de mejoría significativa, lo que ha llevado a cuestionarse el futuro de su carrera. En una entrevista exclusiva con "The Sunday Times", el artista de 62 años compartió su angustia y determinación, afirmando que, si no puede volver a ser el intérprete que una vez fue, estaría listo para poner fin a su trayectoria musical.

En la misma entrevista, el intérprete de "Livin' on a prayer" reveló los detalles de su arduo proceso de recuperación, que incluye terapia diaria, en un intento desesperado por mantener viva su pasión por el escenario. Sin embargo, reconoce los desafíos físicos y emocionales que conlleva actuar durante largos periodos frente a multitudes.

Expresó su deseo de ofrecer actuaciones energéticas de dos horas y media, cuatro noches a la semana, pero es consciente de los límites que enfrenta: "Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana, y sé lo bueno que puedo ser; así que, si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el 'Elvis gordo'", expresó el cantante.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Bon Jovi?

A mediados de marzo, Bon Jovi anunció el próximo lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, "Forever", programado para el 7 de junio de 2024. Este anuncio llegó cargado de expectativas, ya que el grupo describió el álbum como un "retorno a la alegría" después de un período de profunda reflexión marcado por su trabajo anterior, "2020".

A pesar de sus luchas personales, Jon Bon Jovi deja un legado imborrable en la industria musical, junto a su emblemática banda, Bon Jovi.

"2020", su disco anterior, se destacó por su enfoque en temas sociales y personales, desde la pandemia del COVID-19 hasta el movimiento Black Lives Matter, los tiroteos escolares y las secuelas del trastorno de estrés postraumático en los soldados. Esta incursión en narrativas más sombrías y reflexivas brindó una nueva dimensión a la música de Bon Jovi, mostrando su versatilidad y compromiso con abordar temas relevantes.

En paralelo al lanzamiento de "Forever", la banda es el centro de atención en una emocionante nueva serie documental titulada "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Programada para estrenarse el 26 de abril en HULU para el público estadounidense y en Disney+ para el Reino Unido, esta serie promete sumergirse en la historia íntima y sin censura de Bon Jovi y su trayectoria musical.

Con himnos eternos como "Livin' on a Prayer", "Always" y "I'll be there for you", ha dejado una marca indeleble en el mundo del rock, inspirando a generaciones enteras con su música y su inquebrantable espíritu.

Jon Bon Jovi ha expresado su entusiasmo por la serie, describiéndola como un relato completo que mostrará "todas las verdades, todas las verrugas, todos los golpes en la nariz que nos han llevado a este lugar". Desde los momentos de gloria hasta los desafíos personales, la serie promete ofrecer una visión completa de la banda, revelando tanto los triunfos como las luchas que han moldeado su camino hacia la fama.