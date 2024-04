Gypsy Rose pone orden de alejamiento contra su exesposo y solicita pensión alimenticia en su divorcio

El divorcio se dio de manera sorpresiva. Instagram/@gypsy_rose_fan_page

Nuevamente Gypsy Rose Blanchard, de 32 años, se encuentra en el ojo público y es que hace algunas semanas dio a conocer que se encuentra en proceso de divorcio de Ryan Anderson, con quien contrajo matrimonio en julio del 2022. Esta precipitada decisión se ha dado debido a que la joven teme por su seguridad después de que ocurriera un incidente en su hogar, lo que desembocó en la solicitud de una orden de restricción en contra de su ahora expareja y algunas otras exigencias.

Gypsy Rose pide pago de manutención conyugal

El matrimonio entre Blanchard y Anderson se llevó a cabo en julio de 2022, mientras Blanchard cumplía una sentencia de 8 años tras ser hallada culpable de planear el asesinato de su madre. Pero la relación matrimonial enfrentó tensiones desde sus primeros días, y apenas cuatro meses después de que Blanchard fuera puesta en libertad en diciembre de 2023, inició el proceso de divorcio.

La solicitud de divorcio de Blanchard está fundamentada en su preocupación por su seguridad, como lo indica la orden de restricción presentada.

Ahora, la revista "People" ha revelado nuevos detalles sobre este juicio, pues los abogados de la joven han presentado una solicitud de orden de restricción en el Tribunal del Distrito Judicial número 17, localizado en la parroquia de Lafourche, Luisiana; esta solicitud, presentada el pasado lunes 8 de abril, va acompañada también de una petición de manutención conyugal, tanto provisional como a largo plazo.

Los documentos legales presentados argumentan que Gypsy carece de los medios para sostenerse económicamente por sí misma y además sostienen que ella no es la única responsable del fracaso matrimonial, ya que de acuerdo con el testimonio de Nadiya Vizier, amiga de Gypsy, su ahora expareja se acercó a ella en medio de una discusión y pensó que la atacaría físicamente por lo que ahora se encuentra viviendo en casa de sus padres; de la misma forma, Ryan Anderson reveló a la misma revista que se encuentra debastado por la separación y no sabe por qué sucedió.

Tras la revelación inicial de la demanda de divorcio por parte de Gypsy Rose Blanchard, han surgido nuevas revelaciones.

Gypsy Rose comparte que ha superado a Ryan Anderson

La historia de Gypsy Rose Blanchard continúa siendo objeto de interés público, ya que navega por los desafíos de reconstruir su vida después de los eventos que la llevaron a la atención nacional. Pero parece que ella se encuentra muy comprometida en reencontrarse a sí misma, pues hace algunas horas compartió una historia en su cuenta de Instagram que parece indicar que ha "superado" su ruptura con Ryan Anderson.

En la imagene se puede ver una foto de Gypsy junto a Anderson, mientras suena el tema "Thank You, Next" de la cantante Ariana Grande; de la misma forma, en historias anteriores compartió otras fotografías de él con temas como "Bye" (también de Ariana Grande) y "Mean", esta última interpretada por Taylor Swift. A partir de esto, sus seguidores han afirmado que ella se encuentra retomando las riendas de su vida y que es muy probable que no quiera tener una relación en un futuro cercano.