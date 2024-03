Gypsy Rose Blanchard se separa de su esposo, sólo 3 meses después de salir de prisión

Gypsy Rose Blanchard anunció su separación de Ryan Scott Anderson a menos de tres meses después de que fuera liberada de prisión. A sus 32 años comunicó la noticia por medio de su cuenta de Facebook: "la gente me ha preguntado qué está pasando en mi vida. Por desgracia, mi marido y yo estamos pasando por una separación y me he mudado a casa de mis padres (sic) en el pantano", escribió.

Rose y Ryan se conocieron en 2020, cuando ella aún estaba tras las rejas; en julio de 2022 decidieron casarse, en una ceremonia realizada dentro de la penitenciaría Chillicothe, en Misuri. Fue en diciembre del año pasado que Blanchard salió en libertad condicional. "Tengo el apoyo de mi familia y amigos para ayudar a guiarme a través de esto. Estoy aprendiendo a escuchar a mi corazón. Ahora mismo necesito tiempo para permitirme encontrar... quién soy", agregó.

Se conocieron por medio de cartas. Foto: Instagram/Gypsy-Rose Blanchard-Anderson.

¿Qué hizo Gypsy Rose Blanchard?

El caso de Gypsy Rose Blanchard es muy conocido, pues su madre, Clauddine "DeeDee" Blanchard la obligó a vivir una vida de enfermedades inventadas y tratamientos innecesarios. Esta manipulación extrema, que culminó en el asesinato de DeeDee por parte de Gypsy y su entonces novio, ha sido documentada en producciones como "Mommy Dead and Dearest" de HBO y "The Act" de Hulu.

Su caso es muy conocido. Foto: X.

En tanto, Anderson y Gipsy comenzaron su relación tras escribirse cartas y luego de salir de prisión dijo que le entusiasmaba comenzar la vida a lado de su esposo. "Planeamos celebrar una boda con toda nuestra familia y amigos, con vestido, tarta y todo, porque nos lo merecemos. Yo me lo merezco. Él se lo merece", dijo a People.

Aún no están claros los motivos de la separación de Gypsy Rose Blanchard

Pese a que no se han difundido los motivos exactos de su rompimiento, en su momento, Gypsy había comentado que habría desafíos:

“Nunca he vivido con un hombre… Crecí con una madre, así que ni siquiera crecí con un padre en casa. Así que pienso: 'Ni siquiera sé lo que es vivir con un hombre'".

Además, fue a principios de marzo cuando la mujer eliminó su cuenta de Instagram, en la cual sumaba más de 7.8 millones de seguidores, en busca de alejarse de la atención pública, según un consejo de su equipo legal y así "no meterse en problemas y volver a la cárcel".