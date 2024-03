Por tomarse una foto en un monumento, modelo podría pasar 5 años en la cárcel

Pim Apatsara, una joven modelo de 22 años, se ha visto envuelta en una controversia de grandes dimensiones en Tailandia. La causa: una fotografía que publicó en sus redes sociales, en la que aparece con una indumentaria considerada por las autoridades como “inapropiada” ante un reconocido monumento dedicado al rey Rama I en la provincia de Buriram. Este hecho tuvo lugar el 24 de marzo y ahora Apatsara podría pasar hasta cinco años en prisión.

En la postal, Apatsara se ve con una falda corta color café y un top rojo; la fotografía, que la mostraba con la falda levantada, fue acompañada de un mensaje que invitaba a visitar su ciudad. Sin embargo, la imagen y el lugar escogido para tomarla no fueron bien recibidos por la comunidad local, la cual aseguró que había faltado al respeto a la monarquía e historia nacional.

Es un lugar venerado por los locales. Foto: Google.

Te puede interesar:

VIDEO: fiesta religiosa termina en desgracia, elefantes gigantes se pelean y dejan decenas de heridos

Golpeados y presuntamente torturados aparecieron los arrestados por el atentado en Rusia que dejó más de 100 muertos

Las autoridades enfurecieron contra Pim Apatsara

Rutthaphol Naowarat, general de división y comandante de la policía, ordenó la localización y citación de Apatsara, quien fue contactada por las fuerzas del orden el día siguiente al incidente. En su defensa, la joven manifestó que su intención no era otra que promocionar la belleza de su ciudad natal y que no había previsto las implicaciones de su acción.

Se ha disculpado. Foto: X.

A pesar de sus disculpas y explicaciones, las autoridades procedieron a acusar a Apatsara de "importar pornografía al sistema informático", un delito que en Tailandia es grave. El superintendente de la comisaría de Mueang Buriram, Chamras Sirileang, enfatizó que el comportamiento de la modelo había atentado contra el respeto y las creencias de la población.

Pim Apatsara aún está por enfrentar un juicio

"Poco después de publicar las fotos en mi cuenta de las redes sociales, recibí duras críticas de la gente… No pensé detenidamente lo que hice. Me he disculpado y he advertido a los demás de que sean conscientes cuando publiquen algo que tenga que ver con las creencias y sentimientos de la gente", comentó la creadora de contenido.

Pim explicó que normalmente vestía así, pero por lo pronto ha sido citada para ser interrogada y admitió todos los cargos, lo cuales llevan una pena de cárcel de hasta cinco años, una multa de hasta 4 mil dólares o ambas, pero aún está por determinarse si enfrentará esos cargos.