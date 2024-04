Peso Pluma ignora a Drake Bell en plena transmisión en vivo, quiere una colaboración

Drake Bell fue uno de los cantantes más famosos durante su adolescencia y juventud. No solamente hizo grandes proyectos en televisión, sus discos también fueron un trancazo en la escena del pop rock mundial, posicionándolo como una de las futuras estrellas de la industria.

Sin embargo, desapareció durante algunos años del panorama y ahora quiere volver a las andadas. En fechas recientes escribió, produjo y estrenó el tema "I Kind Of Relate", y parte de su plan es volverse de nueva cuenta un artista viral, por lo que decidió tomar al toro por los cuernos, arriesgándose a pedirle un dueto a Peso Pluma.

Peso Pluma ignora a Drake en plena transmisión en vivo

Peso Pluma ya prepara su nuevo disco. Crédito: Instagram @pesopluma

Drake interrumpió una transmisión en vivo en donde Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, estaba contando los detalles de su próximo disco. Aseguró que tiene entre las manos un producto macizo que emocionará a todos sus fanáticos. También se mostró emocionado por el estreno de su nueva canción con Arcángel llamado "Peso Completo".

"Hola qué haces guey"; "Hacer una canción conmigo guey", "colaboración", fueron los tres mensajes que puso en las redes sociales del cantante donde estaba transmitiendo en vivo, pero no obtuvo ninguna respuesta, solamente de los fans que se conectaron rápidamente.

Aunque sí estuvo leyendo algunos comentarios, se saltó todos los comentarios de Drake Bell. Hasta el momento no se sabe nada de una colaboración en este sentido, ni tampoco si Peso Pluma fue en algún momento fanático del cantante cuando pasaban sus series y películas virales en televisión nacional.

Peso Pluma acaba de estrenar una canción con Arcángel. Crédito: Instagram @pesoplumacharts

¿Quién es Drake Bell?

Drake Bell es un músico de rock pop estadounidense que se hizo principalmente famoso durante los primeros años del nuevo siglo por la serie que hizo con Nickelodeon llamada "Drake & Josh", donde dos hermanos viven toda clase de aventuras alocadas durante su adolescencia.

También hizo cine. Primero lo intentó con la comedia en la película Superhero Movie donde tuvo buenas críticas, y después fue elegido para interpretar a Timmy Turner en la trilogía de largometrajes sobre Los Padrinos Mágicos, pero decidió seguir con su carrera musical.

Le fue bastante bien en éste ámbito, donde estrenó un disco titulado It's Only Time que llegó a colarse en las listas de los 100 más escuchados de Billboard; También escribió numerosas canciones para los intros de las series de Nickelodeon. Desde hace 10 años que no saca un disco, desde Ready Steady Go con el que recogió muchos fans y tuvo bastantes emociones.