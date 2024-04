Famoso cantante mexicano pasó de tocar en el Vive Latino a ser barrendero en las calles al salir de rehabilitación

Juan Cirerol es uno de los precursores del country, el blues y el soul mezclado con corridos, música norteña y hasta punk. Durante sus primeros años de rocanrol incluso fue llamado el Johnny Cash o el Bob Dylan mexicano por la profundidad de sus temas y su maestría para tocar la guitarra.

En 2008 estrenó su primer disco "No más sirvo pa' cantar" donde ya nos daba una probada de su gran talento, pero "Ofrenda al Mictlán" de 2010 lo elevó hasta niveles insospechados entre la prensa especializada y los fanáticos de la música, quienes lo veían como el verdadero futuro del punk.

Te puede interesar: VIDEO: El mexicano que fue compañero de Suga de BTS, trabajaron juntos como meseros

Juan Cirerol, la próxima estrella punk

Tuvo una época de gran fama y reconocimiento. Crédito: Facebook oficial

Intolerancia grabó su tercer disco "Haciendo Leña" en 2013 y para el 2014 ya se había estrenado con Universal Music, con quien grabó en el año 2015 el disco "Todo fine" que le valió el reconocimiento de todos los melómanos del país. Viajo por todas partes, daba giras y firmaba autógrafos, se tomaba fotografías al por mayor.

Pero su carrera se fue al vacío en el año 2017, cuando en redes sociales hizo una publicación en Twitter a raíz del sismo de septiembre que se cobró la vida de varias personas en la Ciudad de México. Comenta que llegaron a amenazarlo y le dio miedo salir a las calles o ir a tocar porque pensaba que se harían realidad.

Desde entonces, ha tenido que lidiar con problemas de adicción y aunque nunca dejó de tocar y componer canciones, lo hizo desde su casa, produciendo sus propios temas y estrenándolos en las redes sociales, pero ahora quiere regresar a lo grande, enfrentar de nuevo al gran público, entregarse a ellos y regalarles su arte.

Juan Cirerol fue denominado el Johny Cash mexicano. Crédito: Facebook oficial

Los escándalos de Juan Cirerol que lo llevaron a barrer en las calles

Sin embargo, tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación que lo alejó de la música por algunos años. Contó a la prensa que tuvo que buscarse un trabajo normal porque ya estaba harto de la industria musical, y al no contar con estudios necesarios para un trabajo de oficina, se fue de barrendero.

Sigue leyendo: Fofo Márquez fue amigo de Vadhir Derbez y Gala Montes, así de cercana fue su relación

"Cuando sales de un consumo tan largo, de nueve años, el cerebro lo traes acalambrado, entonces lo único que se me ocurrió, fue a huevo tengo que chambear, y no lo voy a hacer en la música, porque estaba harto carnal, cansado no de la gente, el hecho de sentir miedo porque me iban a atacar por controversias, me amenazaban, pues ya sabes. Como no tengo estudios, empecé de barrendero y de barrendero estuve, ahí me empezaron a conocer", detalló en entrevista con el podcaster Javier Paniagua.