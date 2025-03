Más que un meme: autor de icónica foto de José José revela cómo fue tomada

Henri Cartier-Bresson, uno de los fotógrafos más importantes de la historia, decía que el verdadero arte en la fotografía consiste en la paciencia y la insistencia: paciencia para esperar el momento, y la insistencia en intentarlo diez, cien, mil veces antes de lograr el llamado “tiro dorado”.

En el caso del fotógrafo mexicano Jorge Delgado, quien ha hecho miles de fotos para medios como Reforma o Reuters en una trayectoria que fácilmente supera las dos décadas, han existido muchos tiros dorados. Su fotografía documental, de producto o sus retratos, han sido disfrutados por millones de personas, pero una en especial es recordada por todos: la del meme de José José.

“Obviamente como fotógrafo uno quiere que su trabajo se reconozca y siempre sueña con tener la foto de portada o la foto que sí que te va a marcar. Cada fotógrafo tiene ese sueño de tener su foto icónica. Noticias Relacionadas Actor de la bioserie de José José fue acusado injustamente de matar a una mujer, ahora quiere llevar su historia a la pantalla

Joven enamora en Bellas Artes al cantar idéntico que José José: "así necesitamos nuevos cantantes" | VIDEO “Cuando conozco nuevos fotógrafos o amigos, que no saben que yo tomé esa foto, es divertido ver cómo se sorprenden”, detalla en entrevista exclusiva para El Heraldo de México desde Canadá. El fotógrafo, con más de una década de experiencia, actualmente radica en Canadá. Foto: Instagram / Jorge Delgado

Una expresión única

La historia del meme icónico del Príncipe de la Canción comenzó en octubre de 2008 cuando, con motivo del 60 aniversario del cantante mexicano, se presentó un disco antológico llamado El Príncipe y el Bolero en las oficinas de Sony Music México, ubicadas en la colonia Anzures.

“Esa vez presentaron un disco de aniversario de José José en las oficinas de Sony Music y allí tenían un auditorio que se llenaba. Y bueno, soy bien intenso: llegué temprano para apañar el lugar, porque no te puedes mover ahí en el auditorio. “Lo malo de que estés en un solo lugar y no te puedas mover es que tienes qué buscar diferentes ángulos, diferentes expresiones, ahí me la pasé, haciendo caritas. Me acuerdo que estuve haciendo un montón de caritas y pues ya, la foto quedó en el archivo, en el olvido”, recuerda Delgado.

A lo largo de su carrera, Delgado ha realizado numerosas fotos icónicas. Foto: Instagram / Jorge Delgado

Al parecer, según recuerda el fotógrafo, un reportero le hizo una pregunta referente a la relación con su hijo, José Sosa, por lo que el cantante realizó una expresión que el artista logró capturar con una imagen que quedó en el olvido por largos cinco años hasta que, en 2013, la imagen comenzó a circular en forma de meme.

“La verdad es que no me acordaba, pero sí la había visto en los medios, aunque no me acordaba que la foto era mía. Yo creo que, igual en algún lugar, agarraron esa foto del archivo de Reforma y alguien empezó a hacer memes. “Y ya, por curiosidad me metí al archivo del periódico y vi los metadatos y todo y era una fotografía de una serie de varias que tomé ahí en la conferencia”, señala, entre risas, el artista, quien desea emigrar definitivamente a Canadá.

Un contador de historias

Delgado ha realizado miles de fotos icónicas. Desde un grupo de reclusos que montó una obra de teatro en prisión hasta fotos de producto, y de un hombre que se recorta ante una pared luminosa a un grupo de stand up en español que se presenta cada tanto en Vancouver, cada imagen encierra una historia con brillo propio.

Buena parte de su obra la comparte a través de redes sociales. Foto: Instagram / Jorge Delgado

“Me gusta hacer historias, aunque es muy difícil definir una. Es como cuando te preguntan cuál es tu canción favorita, no sé, es muy difícil, pero me gustaría un día capturar una foto que genere un cambio social, de paradigma, que alguien que la vea diga, ‘vi esto hoy y me motivó a hacer esto’”, detalla.

Conecta el alma y la cámara

Actualmente, Delgado labora formalmente con una compañía de vinos, pero paralelamente documenta en su cuenta de Instagram, @georgemcfly, su día a día en el frío Vancouver, a donde llegó después de una temporada en la soleada Cancún, donde también logró imágenes icónicas.